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Чорна п'ятниця в Україні: названі хитрі прийоми "розводу" людей

STYLERЖиття    26.11.2019 - 12:06
Чорна п'ятниця в Україні: названі хитрі прийоми "розводу" людей
Чорна п'ятниця в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні менеджери придумують багато маркетингових ходів, щоб продати товар

Чорна п'ятниця в Україні 2019 пройде 29 листопада. До розпродажів залишається зовсім небагато, але багатьох українців хвилює питання, як не потрапити на гачок маркетологів і не придбати бажаний товар за завищеною ціною. Продавці товарів дуже часто хитрують і вдаються до різних хитрощів, щоб заманити клієнта і продати йому те, що йому абсолютно не потрібно. Для цього зазвичай завищується ціна до нібито знижки, або продається в навантаження зовсім не потрібна людині річ.

Деякі магазини дійсно знижують ціни, але не на всі товари, а на пару позицій. Це дозволяє їм стверджувати, що дійсно є знижка, наприклад у 85%, і залучати цим увагу покупців. Про це повідомив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, передає "Обозреватель".

Чорна п'ятниця в Україні: названі хитрі прийоми &quot;розводу&quot; людейЧорна п'ятниця " в США (фото: pixabay.com/StockSnap)

Зазвичай найбільші знижки роблять на старі моделі або старі колекції одягу.

"Все нове навряд чи будуть розпродавати за безцінь. А ось старі сезони можуть вийти в продаж з досить серйозною знижкою. Але ми повинні розуміти, що накрутка на речах - до 300%. Тобто, продаючи навіть за 75%, магазини все одно вийдуть в плюс або хоча б у нуль", - сказав Несміянов.

Дуже часто продавці намагаються продати людині річ в навантаження, потім з'ясовується, що покупцеві вона не потрібна.

"Вам можуть продати куртку, а зверху постаратися продати шарф. На те, що ви заощадите, а на чомусь- програєте. Тобто іноді варто купити окремо куртку, а окремо - шарф. Це економічно", - уточнив Несміянов.

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