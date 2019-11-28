Чорна п'ятниця 2019: коли відбудеться головний розпродаж року

Чорна п'ятниця 2019 (фото: РБК-Україна)

Чорна п'ятниця 2019 (Black friday) - день грандіозних знижок і тотальних розпродажів пройде в усьому світі в кінці листопада

Коли відбудеться Чорна п'ятниця 2019, і чому день, в який вітрини магазинів зазивають покупців яскравими рекламними плакатами, називають "чорним" - у матеріалі Styler.

Чорна п'ятниця: коли магазини запропонують найбільші знижки в році

Справжнє свято для шопоголіків з кожним роком набирає популярність у всьому світі, але вперше його почали проводити в США. Чорна п'ятниця проходить відразу після улюбленого свята американців, Дня Подяки, який щорічно відзначається в четвертий четвер листопада.

У цьому році Чорна п'ятниця 2019 пройде 29 листопада. Деякі магазини і торгові центри відкриваються опівночі. Навіть у такий пізній час у кас шикуються натовпи людей, які жертвують своїм сном заради вдалих покупок.

Чорна п'ятниця 2019 (фото: pixabay.com)

Історія Чорної п'ятниці

Коли в американців виникла ідея проводити особливий день розпродажів в магазинах достеменно невідомо. Перші згадки про дану традицію з'явилися в кінці ХІХ століття, але масовою вона стала ще через півстоліття. З 50-х років минулого століття магазини США з п'ятниці після Дня Подяки починали Різдвяний сезон ярмарків і знижок.

Щороку наприкінці листопада мільйони покупців штурмують магазини в надії придбати найрізноманітніші товари за вигідною ціною. У середньому знижки в Чорну п'ятницю складають від 50% до 90%.

В Америці традиції Чорної п'ятниці найбільш яскраві. Магазини відкриваються рано вранці або навіть вночі, найбільший вибір товарів та акційних пропозицій чекає саме на перших покупців. Люди займають черги, а деякі шопоголіки для зручності очікування беруть з собою складні стільці чи навіть ставлять намети біля магазинів.

Чорна п'ятниця 2019 (фото: pixabay.com)

10 фактів про Чорну п'ятницю

1. Негативна назва "Чорна п'ятниця" з'явилася у Філадельфії багато років тому. Чорною стали називати п'ятницю після Дня Подяки через безпросвіті затори на дорогах. В наші дні на Чорну п'ятницю пробки утворюються і від візків у магазинах. Натовпи покупців штурмують торгові центри в надії зробити вигідні покупки, нічого не помічаючи на своєму шляху.

Відомі навіть випадки, коли збожеволілий в гонитві за дешевими товарами натовп затоптав насмерть працівника магазину.

2. Американці часто жертвують відпочинком і беруть відпустку лише тільки для того, щоб з'явився час вдало "пошопінгувати" в кінці листопада.

3. Покупці в США готові задовго до Чорної п'ятниці шикуватися в чергу перед магазинами, щоб зробити вигідну покупку. Одного разу американка провела майже 2 тижні перед входом в магазин, щоб в числі перших придбати телевізор з величезною знижкою. А щоб чекати було комфортно, деякі покупці навіть встановлюють намети біля магазинів.

4. У 2012 році в магазині Walmart жінка, прикриваючись двома дітьми, розпорошувала перцевий аерозоль, щоб не допустити інших покупців всередину. Постраждали майже 2 десятки людей.

5. В Чорну п'ятницю краще не купувати іграшки. Як правило, прямо перед Різдвом на них пропонують набагато більші знижки.

6. У період між Чорною п'ятницею і Різдвом здійснюється 20% від річної роздрібної торгівлі в США. При цьому кількість витрачених покупцями грошей в Чорну п'ятницю з кожним роком зростає і в середньому становить 380$ на людину.

Чорна п'ятниця 2019 (фото: pixabay.com)

7. Електроніка є найпопулярнішою категорією товарів - 59% покупців в цей день купують смартфони або планшети.

8. В цілому люди витрачають між $50 і $60 млрд при здійсненні покупок в Чорну п'ятницю. На ці гроші можна купити по парі взуття для кожного жителя Індії.

9. У США понад 80 млн людей, які шукають вигідні ціни в п'ятницю після Дня Подяки. Це ніби всі громадяни Німеччини пішли по магазинах в один день.

10. За Чорною п'ятницею йде Кіберпонеділок, який в США і низці інших країн вважається днем-лідером у сфері Інтернет-продажів. Але навіть в першу десятку він не входить. Найбільше покупок в Інтернет-магазинах відбуваються за два тижні до Різдва.

Чорна п'ятниця 2019 відбудеться і в Україні. Торгові центри, бутіки, інтернет-магазини вже анонсували розпродажу і привабливі знижки на 29 листопада. Варто відзначити, що в деяких магазинах грандіозні знижки стали встановлювати за тиждень до старту - 22 листопада.