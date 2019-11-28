ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців попередили про підробку популярних продуктів: третина фальсифікатів

STYLERЖиття    28.11.2019 - 17:49
Українців попередили про підробку популярних продуктів: третина фальсифікатів
В Україні підробляють спреди (фото: dpchas.com.ua)

Популярні продукти в Україні підробляють недобросовісні виробники

В Україні більше третини популярних продуктів є фальсифікатами. Це стосується рослинно-вершкових сумішей і спредів, що присутні на полицях супермаркетів. Найчастіше виробник вказує невірне процентне поєднання молочних і рослинних жирів.

Про це розповіла Ольга Котехова, заступник голови "Громадського контролю захисту прав споживачів", пише УНІАН.

Лабораторні дослідження показали, що з минулого року майже нічого не змінилося. Якщо в 2018 році було 32% підробок, то в 2019-му вже 33%.

Гослабораторія "Укрметртестстандарт" провела аналіз 15 зразків, взятих в різних роздрібних мережах. Дослідження проводили за параметрами відповідності ДСТУ та маркування на упаковці. Крім того, перевірявся вміст трансізомерів жирних кислот, які збільшують ризик розвитку атеросклерозу, серцевих хвороб, діабету, а також ожиріння.

Українців попередили про підробку популярних продуктів: третина фальсифікатів

В Україні підробляють спреди (фото: zt-dpss.gov.ua)

Найголовнішим порушенням є те, що покупців обманюють щодо вмісту молочного жиру. Аналіз деяких зразків показав 1,7% замість 25%, що були зазначені на упаковці.

Тим не менш, є і позитивна тенденція: тільки в одному зразку було перевищення трансжирів (за ДСТУ - не більше 8%). В минулому році - порушував кожен четвертий виробник.

Ольга Котехова була здивована, що на українському ринку в цьому році присутні всього 15 зразків, так як у минулому році їх було 34.

"Це тому, що на наших ринках і супермаркетах є дешева продукція, на якій написано "масло" - хоча ми розуміємо, що це не масло", - зазначила Котехова.

Експерт зазначила, що особливу увагу варто звертати на власні торгові марки торговельних мереж, які зазвичай дешевше.

Яким буде курс долара до Нового року: експерти здивували прогнозом В Україні істотно змінився індекс борщу: що відбувається з цінами
Новини України ценыпродукты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся