Українців попередили про підробку популярних продуктів: третина фальсифікатів

В Україні підробляють спреди (фото: dpchas.com.ua)

Популярні продукти в Україні підробляють недобросовісні виробники

В Україні більше третини популярних продуктів є фальсифікатами. Це стосується рослинно-вершкових сумішей і спредів, що присутні на полицях супермаркетів. Найчастіше виробник вказує невірне процентне поєднання молочних і рослинних жирів.

Про це розповіла Ольга Котехова, заступник голови "Громадського контролю захисту прав споживачів", пише УНІАН.

Лабораторні дослідження показали, що з минулого року майже нічого не змінилося. Якщо в 2018 році було 32% підробок, то в 2019-му вже 33%.

Гослабораторія "Укрметртестстандарт" провела аналіз 15 зразків, взятих в різних роздрібних мережах. Дослідження проводили за параметрами відповідності ДСТУ та маркування на упаковці. Крім того, перевірявся вміст трансізомерів жирних кислот, які збільшують ризик розвитку атеросклерозу, серцевих хвороб, діабету, а також ожиріння.

В Україні підробляють спреди (фото: zt-dpss.gov.ua)

Найголовнішим порушенням є те, що покупців обманюють щодо вмісту молочного жиру. Аналіз деяких зразків показав 1,7% замість 25%, що були зазначені на упаковці.

Тим не менш, є і позитивна тенденція: тільки в одному зразку було перевищення трансжирів (за ДСТУ - не більше 8%). В минулому році - порушував кожен четвертий виробник.

Ольга Котехова була здивована, що на українському ринку в цьому році присутні всього 15 зразків, так як у минулому році їх було 34.

"Це тому, що на наших ринках і супермаркетах є дешева продукція, на якій написано "масло" - хоча ми розуміємо, що це не масло", - зазначила Котехова.

Експерт зазначила, що особливу увагу варто звертати на власні торгові марки торговельних мереж, які зазвичай дешевше.