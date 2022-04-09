Як змусити себе поїсти і відмовитися від постійного переїдання: у всіх бідах винні гормони

Сильний стрес через військові дії в Україні, від переживань за своїх близьких і всю свою країну, у багатьох українців порушили повністю весь режим харчування. Частина не може змусити себе поїсти хоча б раз в день, а деякі навпаки – постійно щось жують і налягають на солодке.
Нутриціолог Анастасія Голобородько пояснила, що в цій проблемі винні гормони. Вона дала практичні рекомендації в "Психологічної підтримки"про те, як відновити нормальне харчування в умовах стресу.
"Як змусити себе поїсти і як перестати заїдати стрес? Відповідь на обидва питання тільки одне - подбати про гормони", - пояснила фахівець.
Хімія нагороди себе. Завершили справу – навіть мікросправу) - похвалили себе "я молодець".
Ритуал турботи про себе. Самомасаж, нормальна Гігієна порожнини рота, довге розчісування волосся, просто полежати.
Максимально збалансований раціон.
"Тут є і зворотна сторона - переїдання від нагороди себе їжею, заповнення нею порожнечі, придушення тривоги. Але потрібно пам'ятати, що їжа – це паливо, а не дестресор. Дивіться адекватно на те, що робите. Хваліть себе", - підкреслила Нутриціолог.
Стабілізатор настрою.
Медитація. Доведено 1000 разів.
Аеробне навантаження: зарядка, присідання, активна ходьба, просто прогулянка на природі. Але думками не бути в новинах, а разом з температурою, повітрям, вітром. Спостерігайте, як красиво, природа неймовірна - хоча б 5 хвилин в день.
Дихальні вправи.
Природне знеболююче.
Допомагає: сміх, аромаолійки, зелений чай, трави, гіркий шоколад, ваніль.
Обійми, навіть можна тримати когось за руку. Себе обійняти теж можна.
Час з дітьми, сім'єю, домашніми тваринами.
Говорити компліменти
Кращого відновлення ще не придумали.
Сон. Найкраще до 22-23.30, але важливіше просто спати норму в 6-8 годин хоча б іноді. Можна добирати денним сном. У повній темряві, прохолоді та бажано під важкою ковдрою.
Зниження світлового навантаження після заходу сонця (без яскравого і блакитного холодного світла, перевести гаджети в нічний режим)
Зниження стимуляторів (кави та алкоголю, в тому числі) ввечері.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими простими продуктами потрібно запастися, щоб відновити організм і знизити стрес.
А також ми розповідали про те, що названо найкраще масло, яке повинно бути на кожній кухні.