Как заставить себя поесть и отказаться от постоянного переедания: во всех бедах виноваты гормоны

"Как заставить себя поесть и как перестать заедать стресс? Ответ на оба вопроса только один – позаботиться о гормонах", - объяснила специалист.

Дофамин

Химия награды себя. Завершили дело (даже микродело) – похвалили себя "Я молодец".

Ритуал заботы о себе. Самомассаж, нормальная гигиена полости рта, долгое расчесывание волос, просто полежать.

Максимально сбалансированный рацион.

"Тут есть и обратная сторона – переедание от награды себя едой, заполнение ею пустоты, подавление тревоги. Но нужно помнить, что еда – это топливо, а не дестрессор. Смотрите адекватно на то, что делаете. Хвалите себя", - подчеркнула нутрициолог.

Серотонин

Стабилизатор настроения.

Медитация. Доказано 1000 раз.

Аэробная нагрузка: зарядка, приседания, активная ходьба, просто прогулка на природе. Но мыслями не быть в новостях, а вместе с температурой, воздухом, ветром. Наблюдайте, как красиво, природа невероятная – хотя бы 5 минут в день.

Дыхательные упражнения.

Эндорфин

Природное обезболивающее.

Помогает: смех, аромамасла, зеленый чай, травы, горький шоколад, ваниль.

Окситоцин

Объятия, даже можно держать кого-то за руку. Себя обнять тоже можно.

Время с детьми, семьей, домашними животными.

Говорить комплименты

Мелатонин

Лучшего восстановления еще не придумали.

Сон. Лучше всего до 22-23.30, но важнее просто спать норму в 6-8 часов хотя бы иногда. Можно добирать дневным сном. В полной темноте, прохладе и желательно под тяжелым одеялом.

Снижение световой нагрузки после захода солнца (без яркого и голубого холодного света, перевести гаджеты в ночной режим)

Снижение стимуляторов (кофе и алкоголя, в том числе) вечером.