Внесіть ці продукти в свій список при поході в супермаркет: відновлять сили і знизять стрес

Жителі України зараз переживають сильний стрес через війну. У багатьох збився звичний графік харчування, сну. Однак потрібно максимально підтримувати організм, щоб не дати йому "зламатися" в умовах сильного стресу.

Команда школи Здоров'я та лікар-дієтолог Катерина Толстікова склали список продуктів, якими необхідно запастися на найближчий час.

Цільнозернові макарони: у них містяться складні вуглеводи, магній, залізо, мідь, цинк, марганець, кальцій, фосфор і вітаміни групи В (В1, В2, В6, В9), РР.

Твердий сир: містить білок і жир, є відмінним джерелом цукру. Багато вітаміну А, групи В, D, K – більше, ніж в молоці або сирі.

Горіх: один з основних джерел корисних жирів, вітамінів В1, В6, В9, мікроелементів: калій, кальцій, йод, магній, мідь і цинк.

Куряча печінка: містить білок, відмінний донатор гемового заліза, цинку, селену, міді, вітамінів А, В2, В3, В6, В9, В12, С.

Гречка: містить складні вуглеводи, клітковину, калій, кальцій, цинк, залізо, фосфор, мідь, магній, фолієву кислоту, вітаміни групи В і ще 18 амінокислот.

Картопля: багатий крохмалем, який перетворюється в резистентний крохмаль при охолодженні - це позитивно впливає на мікробіом кишечника. Містить кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій.

Скумбрія: джерело білка, кислоти омега-3, вітамінів В6, В12, РР, D, Е, натрію, фосфору, хрому, йоду, кобальту.

Яйце: містить білок, жир, вітаміни А, D, Е, К, Вітаміни групи В, залізо, мідь, селен, цинк, магній.

Квасоля: містить до 20% білка, засвоєння якого досягає 70-80%, вітаміни В1 і В9, цинк, селен, магній, фосфор, мідь.

Чорний шоколад: містить жири, магній, фосфор, залізо.