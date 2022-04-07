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Названа найкраща олія, яка має бути на кожній кухні: від неї багато користі

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Четвер 07 квітня 2022 21:18
Названа найкраща олія, яка має бути на кожній кухні: від неї багато користі Фото: Лікарі назвали найкращу олію (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про те, яка олія є найкращою для приготування їжі, адже приносить неймовірну користь буквально при кожному вживанні.

Про це пише Eatthis.

За словами дієтолога Катріни Тріско, мова йде про олію авокадо. І хоч такий вид рослинного жиру не дуже популярний серед українців, лікарка радить вводити його до свого раціону.

"Вона надзвичайно універсальна завдяки своєму м'якому смаку і високій температурі димлення", - говорить доктор.

Вона радить використовувати олію для заправки салатів, або ж смаження їжі.

"Це відмінна олія для приготування їжі при високих температурах, наприклад, для смаження на мангалі, запікання або смаження на пательні", - пояснює Тріско.

Чим же так корисна олія авокадо

Олія авокадо володіє широким спектром переваг для здоров'я серцево-судинної системи.

Згідно з дослідженням 2018 року, споживання цільного авокадо і олії авокадо було пов'язано з підвищенням рівня "хорошого" холестерину, тобто ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ).

Сукупність вивчених досліджень вказала на "потенційний зв'язок" між споживанням авокадо та зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

Ще одне дослідження доводить, що олія авокадо покращує здатність організму людини поглинати каротиноїди - тип природного пігменту, який зазвичай зустрічається в жовтих, помаранчевих і червоних фруктах і овочах.

Дослідження пов'язують споживання каротиноїдів з поліпшенням зору і зниженням ризику раку молочної залози і простати.

Раніше ми писали, що станеться, якщо часто їсти рис.

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