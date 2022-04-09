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Як змусити себе поїсти і відмовитися від постійного переїдання: у всіх бідах винні гормони

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Субота 09 квітня 2022 09:07
Як змусити себе поїсти і відмовитися від постійного переїдання: у всіх бідах винні гормони Фото: як привести в порядок апетит в умовах сильного стресу (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Сильний стрес через військові дії в Україні, від переживань за своїх близьких і всю свою країну, у багатьох українців порушили повністю весь режим харчування. Частина не може змусити себе поїсти хоча б раз в день, а деякі навпаки – постійно щось жують і налягають на солодке.

Нутриціолог Анастасія Голобородько пояснила, що в цій проблемі винні гормони. Вона дала практичні рекомендації в "Психологічної підтримки"про те, як відновити нормальне харчування в умовах стресу.

"Як змусити себе поїсти і як перестати заїдати стрес? Відповідь на обидва питання тільки одне - подбати про гормони", - пояснила фахівець.

Дофамін

Хімія нагороди себе. Завершили справу – навіть мікросправу) - похвалили себе "я молодець".

Ритуал турботи про себе. Самомасаж, нормальна Гігієна порожнини рота, довге розчісування волосся, просто полежати.

Максимально збалансований раціон.

"Тут є і зворотна сторона - переїдання від нагороди себе їжею, заповнення нею порожнечі, придушення тривоги. Але потрібно пам'ятати, що їжа – це паливо, а не дестресор. Дивіться адекватно на те, що робите. Хваліть себе", - підкреслила Нутриціолог.

Серотонін

Стабілізатор настрою.

Медитація. Доведено 1000 разів.

Аеробне навантаження: зарядка, присідання, активна ходьба, просто прогулянка на природі. Але думками не бути в новинах, а разом з температурою, повітрям, вітром. Спостерігайте, як красиво, природа неймовірна - хоча б 5 хвилин в день.

Дихальні вправи.

Ендорфін

Природне знеболююче.

Допомагає: сміх, аромаолійки, зелений чай, трави, гіркий шоколад, ваніль.

Окситоцин

Обійми, навіть можна тримати когось за руку. Себе обійняти теж можна.

Час з дітьми, сім'єю, домашніми тваринами.

Говорити компліменти

Мелатонін

Кращого відновлення ще не придумали.

Сон. Найкраще до 22-23.30, але важливіше просто спати норму в 6-8 годин хоча б іноді. Можна добирати денним сном. У повній темряві, прохолоді та бажано під важкою ковдрою.

Зниження світлового навантаження після заходу сонця (без яскравого і блакитного холодного світла, перевести гаджети в нічний режим)

Зниження стимуляторів (кави та алкоголю, в тому числі) ввечері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими простими продуктами потрібно запастися, щоб відновити організм і знизити стрес.

А також ми розповідали про те, що названо найкраще масло, яке повинно бути на кожній кухні.

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