Как заставить себя поесть и отказаться от постоянного переедания: во всех бедах виноваты гормоны
Сильный стресс из-за военных действий в Украине, от переживаний за своих близких и всю свою страну, у многих украинцев нарушили полностью весь режим питания. Часть не может заставить себя поесть хотя бы раз в день, а некоторые наоборот – постоянно что-то жуют и налегают на сладкое.
Нутрициолог Анастасия Голобородько объяснила, что в этой проблеме виноваты гормоны. Она дала практические рекомендации в "Психологической поддержке" о том, как восстановить нормальное питание в условиях стресса.
"Как заставить себя поесть и как перестать заедать стресс? Ответ на оба вопроса только один – позаботиться о гормонах", - объяснила специалист.
Дофамин
Химия награды себя. Завершили дело (даже микродело) – похвалили себя "Я молодец".
Ритуал заботы о себе. Самомассаж, нормальная гигиена полости рта, долгое расчесывание волос, просто полежать.
Максимально сбалансированный рацион.
"Тут есть и обратная сторона – переедание от награды себя едой, заполнение ею пустоты, подавление тревоги. Но нужно помнить, что еда – это топливо, а не дестрессор. Смотрите адекватно на то, что делаете. Хвалите себя", - подчеркнула нутрициолог.
Серотонин
Стабилизатор настроения.
Медитация. Доказано 1000 раз.
Аэробная нагрузка: зарядка, приседания, активная ходьба, просто прогулка на природе. Но мыслями не быть в новостях, а вместе с температурой, воздухом, ветром. Наблюдайте, как красиво, природа невероятная – хотя бы 5 минут в день.
Дыхательные упражнения.
Эндорфин
Природное обезболивающее.
Помогает: смех, аромамасла, зеленый чай, травы, горький шоколад, ваниль.
Окситоцин
Объятия, даже можно держать кого-то за руку. Себя обнять тоже можно.
Время с детьми, семьей, домашними животными.
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Мелатонин
Лучшего восстановления еще не придумали.
Сон. Лучше всего до 22-23.30, но важнее просто спать норму в 6-8 часов хотя бы иногда. Можно добирать дневным сном. В полной темноте, прохладе и желательно под тяжелым одеялом.
Снижение световой нагрузки после захода солнца (без яркого и голубого холодного света, перевести гаджеты в ночной режим)
Снижение стимуляторов (кофе и алкоголя, в том числе) вечером.
Напомним, ранее мы писали о том, какими простыми продуктами нужно запастись, чтобы восстановить организм и снизить стресс.
А также мы рассказывали о том, что названо лучшее масло, которое должно быть на каждой кухне.