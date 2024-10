"Решили приостановить отношения": основательница "Куража" Гудкова сообщила о расставании с любимым

Алена Гудкова расстается с избранником

Так, в соответствующем постуе везда написала, что они с Гудковым решили "приостановить романтические отношения".

"Десять лет назад мы встретились на вечеринке, на следующий день начали жить вместе и с тех пор успели построить невероятную жизнь: создать самый красивый дом, родить двух фантастических детей, начать бизнес, который вы все знаете и любите. Мы создали классную семью, большой семейный круг. Поэтому мы умеем принимать правильные общие решения", - поделилась подробностями Алена.

Гудкова подчеркнула, что решение о разводе было хорошо обдуманным и сознательным.

"Выходить замуж или разводиться надо с правильными людьми, чтобы после смены статуса остаться опорой друг к другу. Для нас это отношения точно, но в другой роли. И в том числе пример для наших детей, как в сложные моменты жизни можно оставаться командой и поддерживать друг друга. "Идеальных" картинок может быть несколько - они меняются с обстоятельствами, ростом и принятием того, что жизнь имеет свои сюрпризы", - также отметила основательница "Куража".

Алена Гудкова и Александр Гудков расстаются (фото: instagram.com/gudkova_alyona)

К слову, Александр Гудков - украинский бизнесмен, соучредитель сервиса по корпоративному питанию "Гудфуд Ворк" и "Гудфуд эт хоум". В браке с Гудковой у них родились сыновья Матвей и Иван.

Гудкова с сыновьями (фото: instagram.com/gudkova_alyona)

Напомним, Гудкова создала популярный фестиваль-барахолку "Кураж Базар" в 2014 году. Первое такое мероприятие состоялось в том же году под названием "The New Old".

Оно проходило на Воздвиженке в формате барахолки, где участие было бесплатным, а вырученные за продажу подержанных вещей средства передавались на благотворительность. Событие посетили более 8 тысяч человек. В результате организаторы собрали 110 тысяч гривен.