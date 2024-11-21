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"Время выходить замуж". Бывшая Остапчука удивила заявлением о личной жизни

Четверг 21 ноября 2024 18:10
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"Время выходить замуж". Бывшая Остапчука удивила заявлением о личной жизни Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Любовь Блажко

Кристина Горняк, бывшая избранница Владимира Остапчука, удивила подписчиков откровенностями на тему личной жизни.

Что именно сказала юрист и блогер, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram.

Что сказала Горняк

Звезда соцсетей поделилась, что у нее сломался холодильник, поэтому ей пришлось искать мастера и решать все другие вопросы, связанные с этой проблемой. На фоне этой ситуации женщина отметила, что "пора ей выходить замуж, чтобы подобным занимался мужчина".

"Мастера нашла, он его сегодня просто разобрал, но никто не понимает, есть ли запчасти. Короче говоря, пора выходить замуж, чтобы эти вопросы решал мужчина", - сказала она в stories.

&quot;Время выходить замуж&quot;. Бывшая Остапчука удивила заявлением о личной жизни

Горняк рассказала об поломке холодильника (фото: instagram.com/kristygor)

&quot;Время выходить замуж&quot;. Бывшая Остапчука удивила заявлением о личной жизни

И после этого пошутила о новом замужестве (фото: instagram.com/kristygor)

Кристина, как известно, не слишком активно афиширует подробности личной жизни сейчас. Лишь иногда она общается с пользователями и отвечает на некоторые их вопросы. Но в прошлом блогерша говорила, что у нее был новый возлюбленный после развода с Остапчуком, однако их отношения закончились разрывом.

Об отношениях Остапчука и Горняк впервые стало известно весной 2020 года, поскольку именно тогда шоумен представил ее как свою любимую. Осенью того же года они поженились, а уже спустя два года сообщили о разводе.

&quot;Время выходить замуж&quot;. Бывшая Остапчука удивила заявлением о личной жизниВладимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Первой женой ведущего была украинская переводчица Елена Войченко, с которой он расстался в марте 2020 года. От этого брака у него есть сын и дочь.

Сейчас Остапчук женат в третий раз - на журналистке Екатерине Полтавской, и вскоре пара станет родителями.

На днях молодая жена Остапчука удивила смелым танцем на последнем месяце беременности.

Также избранница Остапчука показала клинику, в которой родит сына.

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