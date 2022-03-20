У Росії закінчуються військові: набирають по оголошеннях і рахують підлітків у училищах (фото)
Російська армія має колосальні втрати в Україні. За офіційними даними кількість загиблих військових РФ в Україні вже наближається до 15 тисяч. Ще стільки ж - поранених.
Тому в Росії почали набирати військових за оголошеннями та вирішили підрахувати кількість курсантів в училищах. Про це – читайте нижче.
За офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, станом на ранок 24 день війни втрати російської армії склали 14 800 осіб. У Росії цифри особливо не змінюються і попри багато повідомлень в соціальних мережах, там говорять про цифру приблизно в 500 загиблих.
А ось в перехоплених даних є зовсім інші цифри. Станом на ранок 18 березня сумарні втрати особового складу склали понад 17 тисяч осіб (це ЗС РФ і представники всяких ПВК).
А вже кількість поранених порахувати зараз практично неможливо. Втім, як і кількість загиблих окупантів - у місцях активних бойових дій підрахунок вести особливо ніколи.
З військовими з інших країн у Росії теж не сильно якось склалося. Навіть білоруси не особливо хочуть брати участь. Тим більше, що інформація про відмовні рапорти починає звучати все частіше і голосніше.
Тому Росія вирішила "пошкребти по засіках" у себе на батьківщині. Міністр оборони РФ Шойгу зовсім недавно підписав указ "Про відбір військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до охоплення території України".
Простішою мовою - у наказі зазначено скласти звіт щодо очікуваного резерву віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.
Юнармія - це російська Дитячо-юнацька організація при Міністерстві оборони РФ. Там ведеться пропаганда і російську молодь з 8 років починають навчати воювати та ненавидіти.
Також з'явилися оголошення про набір на військову службу за контрактом або прикордонну службу за контрактом в Авіто (це аналог українського порталу OLX). Шукають в основному по віддалених від центру країни - на Сахаліні, в Татарстані, Уссурійську.
Пропонують від 40 до 50 тисяч рублів – це близько 10-13 тисяч гривень.
В Адигеї військові комісаріати навіть не приховують, куди та навіщо набирають людей – для несення комендантської служби на території України. Запрошують добровольців, без особливого обмеження за віком, і навіть з судимостями.
Оклади вище - від 3600 до 5000 доларів.
Ну і найкраще - комісаріати почали друкувати запрошення для укладення контракту та мобілізаційного резерву на квитанціях для оплати комунальних послуг. Зарплати просто вражають.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів.
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