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Військовим платитимуть по 100 тисяч гривень, поки не закінчиться війна, - Зеленський

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 18:14
Військовим платитимуть по 100 тисяч гривень, поки не закінчиться війна, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Військовослужбовцям, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Така сума буде виплачуватися, поки не закінчиться війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: спасибі. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову телеграму про підвищення фінансового забезпечення військових з 1 березня.

Зарплати військовослужбовців збільшаться на 30 %. Зміна окладів стосуватиметься абсолютно всіх військових, які ще не отримали підвищення в цьому році.

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