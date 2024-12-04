Брэд Питт скучает по детям перед новогодними праздниками: что известно об их отношениях

Известный на весь мир американский актер Брэд Питт заскучал по детям, которые появились в его браке с Анджелиной Джоли. Бывшие влюбленные, как известно, до сих пор не могут прийти к согласию в вопросе их воспитания и судятся по этому поводу.

Что известно об отношениях знаменитости с потомками, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six .

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта

Так, селебрити "заскучал по детям" перед новогодними праздниками. Питт и его бывшая воспитывают трех биологических детей: 18-летнюю Шайло и 16-летних близнецов Нокс и Вивьен. А также они имеют троих усыновленных детей: Медокса, которому 23, Пакса, которому 21 и 19-летнюю Захару.

Питт и Джоли разошлись несколько лет назад, однако до сих пор продолжают конфликтовать на фоне вопросов, касающихся воспитания детей и совместных бизнесов. Но дети на данный момент проживают с актрисой.

Дети Анджелины Джоли Брэда Питта (фото: Getty Images)

Питт тем временем имеет непростые отношения с дочками и сыновьями. Есть некоторые из них, кто даже отказался от его фамилии. К примеру, Шайло, когда ей исполнилось 18 в мае этого года. А в июле, когда Пакс оказался в больнице из-за ДТП на мотоцикле, отец даже не смог приехать к нему в больницу, чтобы навестить.

"Бред чувствует, что Анджелина настроила детей против него", - говорит обо всей этой ситуации инсайдер.

Как сообщают инсайдерские источники, "Брэд скучает по своим детям и хотел бы улучшить отношения с ними, особенно в период праздников и в свой день рождения, который будет в этом месяце".

Дети Анджелины Джоли Брэда Питта (фото: Getty Images)

Брэд Питт после расставания с Джоли неоднократно становился поводом для слухов и заявлений касательно своей личной жизни. Сейчас он в отношениях с Инес де Рамон. Об их романе стало известно осенью 2022 года, и говорят, что звезда "благодарен за свою замечательную партнершу", которую инсайдеры называют "его поддержкой". Они добавляют, что "Бред с нетерпением ждет встречи Нового года вместе с ней".

Брэд Питт и его нынешняя избранница (коллаж: РБК-Украина)