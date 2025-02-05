За кулисами славы: 8 звезд, которым не повезло с родителями

Некоторые звезды еще с юных лет сталкивались с жестокостью, равнодушием и предательством со стороны тех, кто должен был бы быть самыми близкими людьми - их родителей. Алкоголизм, насилие, манипуляции и эксплуатация стали частью их жизни задолго до популярности.

В нашем материале на РБК-Украина (проект Styler) - восемь историй знаменитостей, которым пришлось преодолевать боль и предательство на пути к успеху.

Джим Керри

Сегодня он признан одним из величайших комедийных актеров своего времени, но его детство было далеким от роскоши. Джим Керри вырос в Большом Торонто, провинция Онтарио, Канада, и пережил период бездомности, когда учился в средней школе. Его семья оказалась в трудном финансовом положении, а сам Джим вместе с братом некоторое время жил в палатке в общественном парке у озера Онтарио. Джим Керри (кадр из сериала "Я люблю тебя, Филипп Морис")

Однако ситуация со временем изменилась: семья смогла улучшить свое положение, а Керри начал строить карьеру комика в Торонто. В 1983 году он переехал в Голливуд, и с тех пор его путь к славе был лишь вопросом времени.

Ники Минаж

Оника Марадж провела большую часть детства в Квинсе, Нью-Йорк. Ее мать, Кэрол, сначала переехала в США для обучения, а затем перевезла детей к отцу, Роберту, который имел серьезные проблемы со злоупотреблением наркотиками и агрессивным поведением. Ники Минаж (фото: instagram.com/nickiminaj)

Он регулярно применял насилие к жене и детям, а когда Онике было пять лет, поджег их дом, пока Кэрол была внутри. К счастью, женщине удалось спастись. Повзрослев, Марадж взяла сценическое имя Ники Минаж и впоследствии стала мировой звездой.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор родилась в семье актеров, и ее отец, Джон Дрю, также был частью этой династии. Однако он страдал от алкоголизма и редко появлялся в ее жизни, а когда и был рядом, это, по словам Дрю, сопровождалось хаосом, жестокостью и страхом. В семь лет она получила известность благодаря роли Герти в фильме "Инопланетянин", но ее ранняя слава быстро привела ее в мир Голливуда, полный вечеринок и наркотиков. Дрю Бэрримор (кадр из сериала "Диета из Санта-Клариты")

Вместо того, чтобы водить дочь в школу, ее мать брала ее с собой в культовый ночной клуб Studio 54, что только усугубило ситуацию. Дрю начала злоупотреблять наркотиками, и уже в 12 лет оказалась в реабилитационном центре. В 13 ее мать отправила ее в психиатрическую больницу, где она провела полтора года. После выписки Дрю юридически разорвала связи с родителями, переехала в собственную квартиру и начала заново строить карьеру.

Кристина Агилера

Отец Кристины, Фаусто Агилера, служил в армии США, что заставляло их семью постоянно переезжать, даже в Японию. Однако нестабильность в жизни певицы была не только из-за частой смены места жительства - ее отец проявлял как эмоциональное, так и физическое насилие. Когда Кристине было шесть лет, ее родители развелись, и она постепенно отошла от отношений с отцом. Кристина Агилера (фото: instagram.com/xtina)

Агилера нашла утешение в музыке, которая стала ее способом побега от тяжелого детства. Ее талант проявился еще в раннем возрасте, и впоследствии она достигла невероятного успеха, став одной из самых успешных артисток в истории музыки.

Эминем

Известный рэпер Эминем неоднократно использовал свою музыку как способ рассказать о тяжелом детстве. Он рос в бедности и часто становился жертвой издевательств. Трижды оставаясь в девятом классе, он в конце концов покинул школу в 17 лет. В своих текстах Эминем неоднократно упоминал о сложных отношениях с родителями. Эминем (фото: Википедия)

Его отец покинул семью, когда парень был еще ребенком, а мать, Дебби, стала объектом многочисленных его песен, где он обвинял ее в наркотической зависимости и равнодушии. Весь накопленный гнев Эминем выливал в свою музыку, что помогло ему стать самым успешным исполнителем 2000-х в США.

Деми Мур

Еще до ее рождения биологический отец оставил мать, которой тогда было всего 18 лет. Вскоре после появления дочери на свет женщина во второй раз вышла замуж, однако брак оказался нестабильным - супруги дважды разводились. Впоследствии отчим Деми покончил с собой. Деми Мур (кадр из фильма "Субстанция")

С детства Мур сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем: у нее были заболевания почек и косоглазие. В 15-летнем возрасте она пережила сексуальное насилие. Ее мать имела зависимость от психоактивных веществ, и однажды Деми пришлось спасать ее после передозировки. В конце концов актриса прекратила общение с матерью после того, как та самовольно покинула реабилитационный центр.

Хоакин Феникс

Этот обладатель Оскара стал третьим ребенком в семье Феникс после старшего брата Ривера и сестры Рейн. Его родители были частью религиозного культа "Дети Бога", который впоследствии сменил название на The Family International. Культ имел репутацию за жестокое отношение к детям, но, к счастью, семья оставила его, когда Хоакин был еще маленьким, и поселилась в Лос-Анджелесе. Хоакин Феникс (кадр из фильма "Братья Систерс")

Трагедия произошла в октябре 1993 года, когда 19-летний Феникс стал свидетелем передозировки своего брата Ривера возле клуба The Viper Room. Хоакин позвонил в скорую помощь, однако медики не смогли спасти его брата, и тот скончался на следующее утро.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон родилась и выросла в городке Бенони в Южной Африке. Она была свидетелем того, как ее мать убила отца во время самообороны. Он был алкоголиком и часто жестоко обращался с семьей. В июне 1991 года, когда Шарлиз было 15, ее пьяный отец вернулся домой и начал угрожать убийством матери и дочери. Шарлиз Терон (кадр из фильма "Прометей")

После того, как он стрелял в дом и в спальню Шарлиз, мать ответила огнем и убила его. Суд признал ее поступок самообороной, и после этого семья переехала в Европу, а затем в США.