Дэвид Бекхэм нашел родного брата в крутой рекламе к Супербоулу-2025 (видео)

В ночь с 9 на 10 февраля состоится Супербоул LIX - финальная игра сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Традиционно зрители ждут не только сам матч, а и шоу знаменитостей и специально снятые под это действо рекламные ролики. В одном из таких сошлись икона мирового футбола Дэвид Бекхэм и лауреат премии "Оскар" Мэтт Дэймон.

О чем реклама "Дэвид и Дэйв"

"Дэвид и Дэйв" - милый развлекательный ролик, в котором Дэвид Бекхэм узнает от своих родителей, что у него есть брат Дэйв, которого экс-звезда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии никогда не видел. Его сыграл Мэтт Дэймон - актер, известный по фильмам "Спасти рядового Райана", картинам о приключениях друзей Оушена, лентам о Джейсоне Борне и другим.

Этот ролик от бельгийского пивного бренда снят в рамках новой кампании "Moments Worth More" (укр. "Моменты, которые стоят большего"), которая дебютирует именно во время Супербоула.

Цель инициативы - напомнить людям о ценности совместного времяпрепровождения и настоящих моментов, которые стоит разделять с близкими. Бренд, который всегда акцентировал внимание на том, что "жизнь стоит того, чтобы ее смаковать", на этот раз снова подчеркивает важность теплых встреч с родными и близкими людьми.

Что нужно знать о Супербоуле-2025

Супербоул LIX состоится в ночь на 10 февраля (в 01:30 по киевскому времени) на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане.

Участие в Супербоуле LIX примут участие чемпион Национальной футбольной конференции (НФК) "Филадельфия Иглз" и чемпион Американской футбольной конференции (АФК) "Канзас-Сити Чифс".

Хедлайнером шоу во время перерыва станет известный американский рэпер, лауреат нынешней премии "Грэмми" Кендрик Ламар. Это будет его второе выступление на сцене Супербоула. Ранее, в 2022 году, он выступал вместе с Dr. Dre, Эминемом и другими звездами.

Супербоул является не только спортивным событием, но и значимым культурным явлением, которое объединяет миллионы зрителей по всему миру (в этом году прогнозируется, что к экранам телевизоров и стриминговых платформ будет приковано внимание не менее 120 млн человек!). Кроме захватывающего финального матча, зрители с нетерпением ждут музыкальных выступлений и премьеры рекламных роликов.