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Запроданка Байрак вспомнила, что она украинка, и заявила о мечте вернуться в Одессу (видео)

Оксана Байрак (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальная режиссер-беглец Оксана Байрак вышла в прямой эфир в соцсетях, чтобы показать, что она еще помнит родной украинский язык. Не упустила молчунья также возможность заявить о том, что, находясь на территории страны-оккупанта, ее сердце "рвется домой".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-эфир предательницы, который записали и опубликовали на YouTube-канале Rostyslove Production.

Оксана Байрак вспомнила, что она украинка

Во время общения с фанами режиссер, которая после 24 февраля 2022 года сбежала в РФ и снимает там сериал для пропагандистского канала под псевдонимом Фрося Касьян, сделала ряд абсурдных заявлений.

Оксана Байрак вышла в прямой эфир (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Так, фоловеры поинтересовались у нее, планирует ли она вернуться в Одессу. Предательница ответила, что это обязательно сделает, но сейчас у нее в приоритете здоровья мамы.

По словам Байрак, именно по этой причине она продолжает зарабатывать кровавые рубли в России, ведь они ей нужны для лечения.

Тем не менее, молчунья уверена, что ее с нетерпением ждут в Киеве. А тем украинцам, которые сообщили, что Оксана здесь никому не нужна, ответила, что эти люди "пренебрегли страной".

Оксана Байрак (фото: российские СМИ)

После вопроса подписчиков, из Украины ли Байрак, она заявила: "Я не только из Украины. Я украинка! При чем, я считаю, что самая большая патриотка!".

А чтобы ей поверили, спела фрагмент из песни "Червона Рута", и в конце эфира пожелала "любить свою родную страну, так, как она ее любит".

 

Напомним, в октябре стало известно, что беглянка решила начать съемки сериала для российского канала пропагандистского направления.

Для этого она изменила свое имя и теперь известна как Фрося Касьян. 

В картине играют не только российские актеры, но и украинские.

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