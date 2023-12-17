ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Остаемся с Украиной". Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал сине-желтый флаг (видео)

Воскресенье 17 декабря 2023 11:41
UA EN RU
"Остаемся с Украиной". Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал сине-желтый флаг (видео) Дэн Рейнольдс (фото: instagram.com/imaginedragons)
Автор: Иванна Пашкевич

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время концерта поднял сине-желтый флаг и поцеловал его. Также исполнитель выкрикнул лозунги в поддержку Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя WarSvitla в соцсети X (ранее Twitter).

Вокалист Imagine Dragons снова поддержал Украину

Во время выступления артист заметил среди поклонников девушек, которые стояли у сцены с украинским флагом.

Рейнольдс попросил у них знамя, поцеловал его, а затем поднял и выкрикнул слова поддержки, среди которых можно было услышать "Свобода" и "Остаемся с Украиной".

После этого певец подписал флаг и вернул его фанатке.

Отметим, что Imagine Dragons активно поддерживают Украину.

Они помогают собирать деньги для пострадавших из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ.

Кроме этого, музыканты нередко разворачивают флаг нашей страны на своих выступлениях, а не так давно они сделали это вместе с подростком из Украины, который снялся в их клипе.

&quot;Остаемся с Украиной&quot;. Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал сине-желтый флаг (видео)

Imagine Dragons на концерте в Варшаве (фото: facebook.com/u24.gov.ua)

Видеоработа на песню Crushed, кстати, попала в список номинантов на престижную музыкальную премию MTV VIDEO Music Awards.

Недавно Тарас Тополя сказал, почему против выступлений в прифронтовой зоне.

Также мы рассказывали, что известную украинскую певицу чуть не обокрали по дороге в Польшу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Imagine Dragons зірки