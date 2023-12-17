"Остаемся с Украиной". Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал сине-желтый флаг (видео)
Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время концерта поднял сине-желтый флаг и поцеловал его. Также исполнитель выкрикнул лозунги в поддержку Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя WarSvitla в соцсети X (ранее Twitter).
Вокалист Imagine Dragons снова поддержал Украину
Во время выступления артист заметил среди поклонников девушек, которые стояли у сцены с украинским флагом.
Рейнольдс попросил у них знамя, поцеловал его, а затем поднял и выкрикнул слова поддержки, среди которых можно было услышать "Свобода" и "Остаемся с Украиной".
Свежек от Imagine Dragons вдохновляет pic.twitter.com/q8pnr04WmI — Северный Украинец ( @WarSvitla )
После этого певец подписал флаг и вернул его фанатке.
Отметим, что Imagine Dragons активно поддерживают Украину.
Они помогают собирать деньги для пострадавших из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ.
Кроме этого, музыканты нередко разворачивают флаг нашей страны на своих выступлениях, а не так давно они сделали это вместе с подростком из Украины, который снялся в их клипе.
Imagine Dragons на концерте в Варшаве (фото: facebook.com/u24.gov.ua)
Видеоработа на песню Crushed, кстати, попала в список номинантов на престижную музыкальную премию MTV VIDEO Music Awards.
Недавно Тарас Тополя сказал, почему против выступлений в прифронтовой зоне.
Также мы рассказывали, что известную украинскую певицу чуть не обокрали по дороге в Польшу.