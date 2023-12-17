"Остаемся с Украиной". Солист Imagine Dragons во время концерта поцеловал сине-желтый флаг (видео)

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время концерта поднял сине-желтый флаг и поцеловал его. Также исполнитель выкрикнул лозунги в поддержку Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя WarSvitla в соцсети X (ранее Twitter).

Вокалист Imagine Dragons снова поддержал Украину

Во время выступления артист заметил среди поклонников девушек, которые стояли у сцены с украинским флагом.

Рейнольдс попросил у них знамя, поцеловал его, а затем поднял и выкрикнул слова поддержки, среди которых можно было услышать "Свобода" и "Остаемся с Украиной".

Свежек от Imagine Dragons вдохновляет pic.twitter.com/q8pnr04WmI — Северный Украинец ( @WarSvitla )

После этого певец подписал флаг и вернул его фанатке.

Отметим, что Imagine Dragons активно поддерживают Украину.

Они помогают собирать деньги для пострадавших из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ.

Кроме этого, музыканты нередко разворачивают флаг нашей страны на своих выступлениях, а не так давно они сделали это вместе с подростком из Украины, который снялся в их клипе.

Imagine Dragons на концерте в Варшаве (фото: facebook.com/u24.gov.ua)

Видеоработа на песню Crushed, кстати, попала в список номинантов на престижную музыкальную премию MTV VIDEO Music Awards.