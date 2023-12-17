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Запроданка Байрак згадала, що вона українка, і заявила про мрію повернутися до Одеси (відео)

Оксана Байрак (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальна режисерка-втікачка Оксана Байрак вийшла у прямий ефір у соцмережах, аби показати, що вона ще пам’ятає рідну українську мову. Не втратила мовчунка також нагоди заявити про те, що, перебуваючи на території країни-окупанта, її серце "рветься додому".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-ефір зрадниці, який записали й опублікували на YouTube-каналі Rostyslove Production.

Оксана Байрак згадала, що вона українка

Під час спілкування з фанами режисерка, яка після 24 лютого 2022 року втекла в РФ і наразі знімає там серіал для пропагандистського каналу під псевдонімом Фрося Касьян, зробила ряд абсурдних заяв.

Оксана Байрак вийшла у прямий ефір (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Так, фоловери поцікавилися у неї, чи планує вона повернутися в Одесу. Зрадниця відповіла, що обов’язково це зробить, але зараз у неї у пріоритеті здоров’я мами.

За словами Байрак, саме з цієї причини вона продовжує заробляти криваві рублі в Росії, адже вони їй потрібні для лікування.

Тим не менш, мовчунка впевнена, що її з нетерпінням чекають у Києві. А тим українцям, які повідомили, що Оксана тут нікому не потрібна, відповіла, що ці люди "знехтували країною".

Оксана Байрак (фото: російські ЗМІ)

Після питання підписників, чи Байрак з України, вона заявила: "Я не лише з України. Я українка! При чому, я вважаю, що найбільша патріотка!".

А щоб їй повірили, заспівала фрагмент з пісні "Червона Рута", і наприкінці ефіру побажала "кохати свою рідну неньку, так, як вона її любить".

 

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що втікачка вирішила розпочати зйомки серіалу для російського каналу пропагандистського спрямування.

Для цього вона змінила своє ім'я і тепер відома як Фрося Касьян. 

У картині грають не лише російські актори, але й українські.

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