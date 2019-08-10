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На курорті Кирилівка пройшла піщана буря: відпочиваючі в шоці (відео)

STYLERПодії    10.08.2019 - 11:08
На курорті Кирилівка пройшла піщана буря: відпочиваючі в шоці (відео)
Піщана буря в Кирилівці (фото: pixabay.com)

Метеорологи з'ясовують причину подібного явища

Піщані бурі зазвичай можна зустріти в посушливих і напівпосушливих регіонах, а тому мешканці Кирилівки були шоковані тим, що дане явище спіткало їх місцевість. Про це інформує видання "РІА Мелітополь".

Запорізьку область накрило небезпечне метеорологічне явище. На знімках і відео можна помітити, як пил підіймається в повітря з земної поверхні, що істотно погіршує видимість.

 

Піщана буря в Кирилівці (відео: РІА Мелітополь)

Пилова буря відверто лякає місцевих і відпочиваючих, хоча деякі знаходять в цьому щось красиве.

Піщана буря в Кирилівці (відео: РІА Мелітополь)

Ми писали, що потужна злива в Одесі залила вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Також негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч.

Раніше в Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

Також повідомлялося, що потужний ураган пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явилися відео бурі.

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