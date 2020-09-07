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У Запоріжжі на фото потрапила природна аномалія: здивувалися навіть кліматологи

Автор: Світлана Мащенко

Примхи осінньої природи в Запоріжжі здивували українців

У Запоріжжі сталася чергова природна аномалія, яка здивувала українців. Та що там, здивовані були навіть кліматологи. Цього разу до осіннього цвітіння бузку і фруктових дерев приєдналися каштани.

Фото унікального для вересня в Україні явища зробила мешканка міста на центральному проспекті. Про це повідомляє місцеве видання "Субота".

Цікаво, що квіти помітили на дереві, де вже дозрівають плоди каштана, що виглядає зовсім незвично.

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В Запоріжжі розцвіли каштани (фото: subbota.ua)

Раніше в місті Пологи Запорізької області зацвів бузок, а ось в Бердянську на початку вересня повторно вкрилася квітами яблуня.

Кліматологи спантеличені природними змінами, які відбуваються в Україні. Але пов'язують це з підвищенням температури і аномально теплим 2020-м роком. Наприклад, цвітіння бузку, яке помітили нещодавно в Запорізькій області, пояснили тим, що рослина родом з Персії, де кущ цвіте двічі - навесні і влітку.

Раніше ми писали, що на українському курорті зафіксували рідкісну природну аномалію.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз погоди в Україні і тепер вважають, що осінь і зима будуть аномальними.

Прогноз погоди
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