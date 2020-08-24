Під Запоріжжям люди спостерігають унікальне явище: зацвів бузок

Під Запоріжжям зацвів бузок (фото: pixabay.com)

Під Запоріжжям в одному з дворів зацвів бузок

В Запорізькій області в місті Пологи зацвів бузок. Чагарник порадував своїм цвітінням господарів одного з приватних будинків. Аномальне явище помітили місцеві жителі і повідомили про нього в соціальних мережах.

Про це повідомляє місцеве видання zp-inform і публікує фото рослини.

Як сказано в повідомленні, аномальне цвітіння бузку можна пояснити зміною клімату. Адже ця рослина родом з Персії, де кущ цвіте двічі – навесні і влітку.

Під Запоріжжям зацвів бузок (фото: zp-inform.com.ua)

Нагадаємо, що бузок — це рід чагарників, що належить сімейству маслинові. Рід включає близько тридцяти видів, поширених в дикому стані в Південно-Східній Європі та в Азії, переважно в Китаї. Єдиної думки про класифікацію роду Syringa поки не існує. За даними різних джерел, рід включає від 22 до 36 видів.

Нагадаємо, що екологи пов'язують цвітіння рослин не в свій сезон з глобальним потеплінням та зміною клімату.

Як ми раніше писали, у Карпатах за сезон 2019-2020 не зійшло ні єдиної лавини. Метеорологи вважають це аномальним явищем.