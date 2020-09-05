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На українському курорті зафіксували рідкісну природну аномалію (фото)

Бердянськ, Субота 05 вересня 2020 11:48
На українському курорті зафіксували рідкісну природну аномалію (фото)
Цвітіння яблуні (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Екологи і садівники розповіли про можливі наслідки аномалії

На популярному українському курорті в Запорізькій області зафіксували рідкісну природну аномалію. У Бердянську у вересні почали цвісти плодові дерева. Так, директор підліткового клубу "Сучасник" Тетяна Смолянінова поділилася фотографіями квітучої яблуні. Чому дерево "перепутало" сезони і які можуть бути наслідки такої активності для плодової рослини восени – пояснили експерти.

За даними садівників, така аномалія досить часто зустрічається саме в південних регіонах країни. Запорізькі екологи відзначають, вже кілька років восени доводиться бачити, як повторно розцвітають каштани та деякі інші дерева. Про це повідомляє ресурс "Про Бердянськ".

Причин, за якими дерева можуть почати цвісти "не в сезон", – маси, стверджують екологи. У самому обласному центрі таку аномалію пов'язують з погіршенням екологічної обстановки. Проте в цілому, така поведінка рослин говорить про стрес, який відчувають рослини. До нього може призвести як недостатній догляд за деревом, так і природні фактори – напад шкідників влітку, різкий перепад температур, тривалий теплий сезон.

На думку садівників, вторинне цвітіння можливе не тільки у яблунь в цей період. Для плодових дерев така аномалія несе лише шкоду – дерево слабшає, а врожай все одно не дає.

Також експерти дали пораду, як не допустити зменшення дерева та отримати яблука на наступний рік після природного сезонного цвітіння. На думку садівників, осіннє цвітіння треба обірвати. Щоб уникнути стресу для дерев, їм потрібно забезпечити своєчасний догляд: помірний полив в жарку погоду, осінньо-весняну підгодівлю.

Нагадаємо, раніше у Карпатах за сезон не зійшло ні єдиної лавини й це аномалія.

Також ми писали, що кліматолог пояснила причину природних аномалій в Україні.

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