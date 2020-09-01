Осінь і зима будуть аномальними: синоптики оновили прогноз погоди в Україні

Погода в Україні восени і взимку 2020 (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні до кінця цього року знову здивує українців температурою і опадами

Погода в Україні цієї осені і взимку здивує черговими аномаліями. Синоптики кажуть, що буде тепло і навіть спекотно, принаймні високими градусами нас буде радувати вересень.

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру, Роман Мурмило пояснив причину чергового потепління. В Україну прийде суха повітряна маса з напрямків: Північний Кавказ, Кубань, Південне Поволжя, Прикаспійська низовина. Про це пишуть Вести.

Такі погодні умови будуть триматися десь до 5-6 вересня, вважає синоптик. Потім температура знизиться градусів на п'ять, але все ж буде вище кліматичної норми для цього періоду.

"Істотного похолодання у вересні не очікується, як і серйозних опадів", - розповів фахівець.

Віра Балабух, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, говорить, що жовтень не принесе великих сюрпризів. Не виключені традиційні для цього періоду тумани, а також нічні заморозки.

"Осінь буде теплою і сухою, тенденції до потепління клімату у нас виявляються все сильніше. В цьому році вісім місяців, за винятком квітня-травня, були аномально теплими. І очікується, що цей тренд залишиться", - впевнена Балабух.

Вона додала, що за оцінками метеорологів 2020 рік може стати найтеплішим за весь період спостережень. Але при цьому ймовірний серйозний дефіцит вологи.

Друга половина осені може "порадувати" сюрпризами у вигляді мокрого снігу. Але через нетипово високу температуру він не затримається.

Взимку, на думку Віри Балабух, нас можуть чекати невеликі морози, відлиги, крижані дощі і відсутність повноцінного снігового покриву, що знову негативно позначиться на водних ресурсах та ранніх польових культурах.

Раніше ми писали, що у вересні температурні показники будуть на 1-2 градуси вище норми.