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В Запорожье на фото попала природная аномалия: удивились даже климатологи

Автор: Светлана Мащенко

Капризы осенней природы в Запорожье удивили украинцев

В Запорожье произошла очередная природная аномалия, которая удивила украинцев. Да что там, озадачены были даже климатологи. В этот раз к осеннему цветению сирени и фруктовых деревьев присоединились каштаны.

Фото уникального для сентября в Украине явления сделала жительница города на центральном проспекте. Об этом сообщает местное издание "Суббота".

Интересно, что цветы заметили на дереве, где уже дозревают плоды каштана, что выглядит совсем уж необычно.

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В Запорожье расцвели каштаны (фото: subbota.ua)

Ранее в городе Пологи Запорожской области зацвела сирень, а вот в Бердянске в начале сентября повторно покрылась цветами яблоня.

Климатологи озадачены природными изменениями, которые происходят в Украине. Но связывают это с повышением температуры и аномально теплым 2020-м годом. К примеру, цветение сирени, которое заметили недавно в Запорожской области, объяснили тем, что растение родом из Персии, где куст цветет два раза - весной и летом.

Ранее мы писали, что на украинском курорте зафиксировали редкую природную аномалию.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз погоды в Украине и теперь считают, что осень и зима будут аномальными.

Прогноз погоды
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