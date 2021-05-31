Укрзалізниця запускає потяги до Австрії та Угорщини: чому українцям не світить там відпочити

З 1 червня Укрзалізниця запускає потяги до Австрії та Угорщини. Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже завтра вдень, а квитки можна купити в міжнародних касах. Однак українцям найближчим часом провести відпочинок або уїк-енд у Відні або Будапешті буде складно.

Які є обмеження на перетин кордонів Австрії та Угорщини для українців - читайте в матеріалі нижче.

Перший поїзд до Відня поїде 1 червня

Перший рейс поїзда "Київ-Відень" відправиться з Центрального вокзалу в столиці 1 червня о 14:07. О 8:20 ранку він прибуде до Будапешта, а 11:21 - до Відня.

У зворотному напрямку цей поїзд відправиться з Відня 2 червня о 16:42. До Києва він прибуде о 17:22. Надалі планується зробити ці рейси щоденними. Квитки на ці поїзди можна буде купити тільки в міжнародних касах вокзалів.

Спланувати уїк-енд українцям буде складно

Скористатися послугами поїздів жителям України для короткої подорожі або поїздки на вихідні буде складно. Через обмеження, які діють на цей час в Австрії та Угорщині для перетину кордону.

Австрія:

Негативний ПЛР-тест за 72 години або підтвердження про вакцинацію. Як варіант-підтвердження про одужання після COVID-19.

Мандрівникам потрібно зареєструвати свою поїздку онлайн в спеціальній системі Pre-Travel-Clearance за 72 години до в'їзду.

Після прибуття в Австрію потрібно зробити повторний тест.

Туристи звільняються від самоізоляції тільки на 5 днів після приїзду.

Угорщина:

Дозвіл на в'їзд в країну для громадян України видає угорська поліція. Без нього перетнути кордон не можна.

Всі жителі України зобов'язані пройти 10-денну самоізоляцію.

З 1 травня 2021 року від карантину і самоізоляції звільнені українці, у яких є паспорт вакцинації та дозвіл на проживання в Угорщині.