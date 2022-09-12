Чим замінити олію під час смаження страв: корисні лайфхаки

Бувають ситуації, коли потрібно швидко приготувати вечерю, а олії немає вдома. Нема потреби відразу ж прямувати до магазину, адже цей продукт можна легко замінити.

Допоможе пергаментний папір

Цю хитрість використовують господині, які не мають можливості придбати якісну сковороду, а хочеться смачно готувати. Завдяки пергаментному паперу, страва не стане прилипати навіть до старого посуду.

Також при такому способі приготування в олії або будь-яких інших жирах необхідності немає.

Зокрема, потрібно просто вирізати пергамент, діаметр якого буде трохи меншим, ніж дно сковороди. Далі на нього варто просто покласти страву та готувати.

Звичайна вода

Такий спосіб буде більше нагадувати тушкування, ніж смаження. Але в безвихідній ситуації такий спосіб може врятувати.

Потрібно просто влити невелику кількість води, дочекатися нагрівання сковороди та відправити продукти смажитися. При необхідності воду потрібно буде додавати.

Соєвий соус або томатна паста

Якщо у вас закінчилась олія на кухні, то саме час поекспериментувати.

Замість олії можна сміливо додавати натуральну томатну пасту чи якісний соєвий соус.

В результаті навіть звичайнісінька страва вийде оригінальною і цікавою.

Вершкове масло

Вершкове масло містить жиророзчинні вітаміни А, Е та K2. Також, воно багате на унікальні жирні кислоти - ліноленову і бутиратову. Ці кислоти зміцнюють імунітет і поліпшують обмін речовин.

Єдина проблема з вершковим маслом - це те, що за високих температур воно починає підгоряти. Це пов’язано з тим, що воно містить частинки протеїнів та цукрів.