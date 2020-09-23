Лікарі назвали найкраще масло для смаження: збереже користь продуктів

Оливкова олія (колаж: РБК-Україна)

Медики розповіли, яке масло краще використовувати для готування на сковороді

В Україні особливою популярністю користується соняшникова олія для смаження, через те, що у виробництві воно коштує недорого, практично не має запаху і не містить в складі холестерину. Проте медики все ж не радять використовувати саме це масло для смаження. У чому причина – читайте нижче.

Дієтологи й лікарі нагадують, що вживання соняшникової олії може нести ризики для здоров'я. Причина можливої шкоди — високий вміст в соняшниковій олії жирів Омега-6. Ці жири, на відміну від Омега-3 та Омега-9, необхідні організму лише в невеликих кількостях. По суті, будь-які види соняшникової та кукурудзяної олій (включаючи нерафіновані) на 60-80% складаються з Омега-6. Про це пише "Голос.UA".

З іншого боку, оливкова олія являє собою жири Омега-9. Середземноморська дієта, побудована на використанні для смаження оливкової олії, є еталоном правильного харчування. Крім цього, можна смажити й на рапсовій олії — за складом вона близька до оливкової.

Оливкова олія (рівно як масло каноли) складається переважно з мононасичених жирних кислот Омега-9, нейтральних для здоров'я, які не впливають на баланс Омега-6 і Омега-3. Хоча при нагріванні оливкової олії до високих температур (а смаження передбачає температуру вище 200 градусів за Цельсієм) антиоксиданти, що містяться в ньому, частково втрачають свої властивості, але шкідливих елементів у їх складі не з'являється. Іншими словами, оливкова олія повністю безпечна для обжарювання їжі. Водночас соняшникова олія виробляє канцерогени – шкідливі сполуки, що призводять до розвитку раку.

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