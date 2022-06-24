Стало відомо, на якій олії найкорисніше смажити м'ясо, а на якому яйця
Часто на кухнях найбільш ходовою олією є соняшникова, яку використовують для смаження різних продуктів "за замовчуванням". Але насправді вона вважається однією з найшкідливіших для здоров'я з усіх інших рослинних олій, оскільки містить багато жирів Омега-6.
Яку олію краще використовувати для обсмажування і приготування тих чи інших страв - читайте в матеріалі нижче.
Популярність соняшникової олії серед господинь пояснюється дешевизною і нейтральним смаком, тривалим терміном зберігання, "стійкістю" до високих температур під час приготування їжі на плиті.
Але якщо в пріоритеті - турбота про здоров'я організму, то рекомендується підібрати альтернативний варіант.
Для смаження найкраще підходять такі олії:
- оливкова,
- кокосова.
- рапсова (олія каноли)
- кокосова,
- топлене вершкове масло,
- олія авокадо (за складом жирних кислот схожа з оливковою, але за ціною - значно дорожче).
На якій олії - що смажити
Вибір олії залежить перш за все від страви, яке ви готуєте.
- Яєчню або омлет краще смажити на вершковому маслі - через нетривалий нагрів на сковороді. До того ж таке масло містить важливі вітаміни А і Е.
- Для м'яса відмінно підходить рапсова й оливкова олії - знову ж через температуру нагрівання, і вмісту омега-9 жирних кислот. Яловичий стейк - на оливковій, для курячої грудки ідеально підійде рисова і кокосова олії, для котлет - рафінована оливкова або олія каноли. Додамо, що ковбасу, шинку і бекон краще взагалі не смажити (на будь-якій олії), оскільки у них при нагріванні підвищується кількість шкідливих для організму трансжирів.
- Для смаження картоплі рекомендують використовувати рафіновану рослинну олію з високим вмістом насичених жирних кислот (рисова, пальмова, олія каноли).
- Для обсмажування кабачків і баклажанів теж краще віддати перевагу ріпаковій олії або рисовій.
- Для грінок і обсмажування хліба відмінно підходить оливкова олія. Аналогічно і для макаронів чи пельменів.
- Для приготування млинців радять використовувати топлене вершкове масло, яке не дасть пригоріти, і збереже м'який вершковий смак.
- Для приготування смаженої риби радять використовувати рафіновану оливкову олію, що дозволяє мінімізувати ризик формування токсинів, які утворюються під час термообробки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка олія при смаженні тільки зіпсує продукти.
Додамо також, перед цим ми писали, як врятувати м'ясо з душком.