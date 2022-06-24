Стало відомо, на якій олії найкорисніше смажити м'ясо, а на якому яйця

Колаж РБК-Україна: яку олію краще використовувати для смаження

Часто на кухнях найбільш ходовою олією є соняшникова, яку використовують для смаження різних продуктів "за замовчуванням". Але насправді вона вважається однією з найшкідливіших для здоров'я з усіх інших рослинних олій, оскільки містить багато жирів Омега-6.

Яку олію краще використовувати для обсмажування і приготування тих чи інших страв - читайте в матеріалі нижче.

Популярність соняшникової олії серед господинь пояснюється дешевизною і нейтральним смаком, тривалим терміном зберігання, "стійкістю" до високих температур під час приготування їжі на плиті. Але якщо в пріоритеті - турбота про здоров'я організму, то рекомендується підібрати альтернативний варіант. Для смаження найкраще підходять такі олії: оливкова,

кокосова.

рапсова (олія каноли)

кокосова,

топлене вершкове масло,

олія авокадо (за складом жирних кислот схожа з оливковою, але за ціною - значно дорожче). На якій олії - що смажити Вибір олії залежить перш за все від страви, яке ви готуєте. Яєчню або омлет краще смажити на вершковому маслі - через нетривалий нагрів на сковороді. До того ж таке масло містить важливі вітаміни А і Е.

Для м'яса відмінно підходить рапсова й оливкова олії - знову ж через температуру нагрівання, і вмісту омега-9 жирних кислот. Яловичий стейк - на оливковій, для курячої грудки ідеально підійде рисова і кокосова олії, для котлет - рафінована оливкова або олія каноли. Додамо, що ковбасу, шинку і бекон краще взагалі не смажити (на будь-якій олії), оскільки у них при нагріванні підвищується кількість шкідливих для організму трансжирів.

Для смаження картоплі рекомендують використовувати рафіновану рослинну олію з високим вмістом насичених жирних кислот (рисова, пальмова, олія каноли).

Для обсмажування кабачків і баклажанів теж краще віддати перевагу ріпаковій олії або рисовій.

Для грінок і обсмажування хліба відмінно підходить оливкова олія. Аналогічно і для макаронів чи пельменів.

Для приготування млинців радять використовувати топлене вершкове масло, яке не дасть пригоріти, і збереже м'який вершковий смак.

Для приготування смаженої риби радять використовувати рафіновану оливкову олію, що дозволяє мінімізувати ризик формування токсинів, які утворюються під час термообробки.