"Не поднимем руки вверх, чтобы сдаться": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я - украинец" , - сказал Зеленский.

Президент отметил, что слова "я - украинец" имеют особое значение.

"Сегодня они исполнены мужества, гордости и несокрушимости нашего народа. Болью, которую испытывают каждый украинец и украинка, и одновременно силой, которая помогает нам все пройти. Все преодолеть. Все пережить. Только сильные украинцы могут стать едиными. И только единственные украинцы могут быть сильными. Украинцы по всему миру. С Днем Соборности!" - подчеркнул глава государства.