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"Не поднимем руки вверх, чтобы сдаться": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Украина, Понедельник 22 января 2024 09:33
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"Не поднимем руки вверх, чтобы сдаться": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский 22 января поздравил граждан с Днем Соборности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление главы государства.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я - украинец" , - сказал Зеленский.

Президент отметил, что слова "я - украинец" имеют особое значение.

"Сегодня они исполнены мужества, гордости и несокрушимости нашего народа. Болью, которую испытывают каждый украинец и украинка, и одновременно силой, которая помогает нам все пройти. Все преодолеть. Все пережить. Только сильные украинцы могут стать едиными. И только единственные украинцы могут быть сильными. Украинцы по всему миру. С Днем Соборности!" - подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский
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"Не поднимем руки вверх, чтобы сдаться": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
"Не поднимем руки вверх, чтобы сдаться": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
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