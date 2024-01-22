"Не гречкосеи, а воины". ВСУ мощно поздравили украинцев с Днем Соборности (видео)

День соборности Украины отмечается 22 января. Каждый день наши защитники борются за право Украины на жизнь и освобождают оккупированные территории россиянами. Наши воины поздравили украинцев с этим важным для всех праздником.

На видеоролике рассказывается об украинцах, в разные эпохи защищавших свою землю. Также можно увидеть, каким оружием пользовались воины, уничтожая оккупантов.

"Не гречкосеи, не крестьяне, не аграрии, а воины. То как должно быть, то как было и то, как будет. Это видео о каждом, кто надел форму, кто отдал свою жизнь, кто стоит или стоял в строю, кто защищает и кто будет защищать. Украина - нация воинов! С Днем Соборности!" - написали под видео.

Напомним, что 22 января каждый год отмечают День Соборности Украины. Праздник приурочен к годовщине провозглашения Акта Соединения УНР и ЗУНР, которое состоялось в 1919 году.