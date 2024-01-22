Елена Зеленская трогательно поздравила украинцев с Днем Соборности

Елена Зеленская не упустила возможности поздравить украинцев с праздником, ведь 22 января в Украине ежегодно отмечается День Соборности и в этом году эта дата юбилейная.

О том, как именно Елена поздравила народ Украины в День Соборности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал первой леди.

Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем Соборности

Елена от лица первой леди страны просто не могла обойти стороной День Соборности Украины и не поздравить граждан, которые так нуждаются в напоминании о том, насколько важно именно сейчас быть объединенными и помогать друг другу просто так, потому что каждый из нас находится в одинаковых условиях и испытывает схожие эмоции.

"105 лет назад единство Украины воплотилось в Акте соединения - двух ее частей, веками разорванных между империями. 34 года назад наше единство протянулось 770-километровой живой цепью между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, согретое рукопожатиями миллионов участников", - вспоминает историю нашего государства Зеленское.

"Сегодня наше единство - не на бумаге или в символических актах. Оно у нас самих - в нашем сообществе, взаимопомощи, борьбе за общую цель и в общем свободном будущем. С Днем Соборности Украины, дорогие друзья! Днем не только географической, но и ценностной единства нашей страны", - завершила свое поздравление для украинцев первая леди.

К своим искренним словам Елена добавила щемящее фото маленького украинца, который стоит под государственным флагом между военными и гражданами, которые его держат.

Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем Соборности (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Мальчик на фото будто не знает куда ему деться и с интересом рассматривает флаг и все происходящее вокруг него.

Своим приветствием супруга президента напомнила одну простую истину - что все начинается с нас самих. Все изменения, достижения, общий успех в борьбе с врагом - все это наши собственные действия, общие и отдельные.