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Залужный показал, как изменился за годы службы: архивное фото

Четверг 09 мая 2024 20:41
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Залужный показал, как изменился за годы службы: архивное фото Валерий Залужный (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, которого 9 мая уволили с военной службы, обнародовал интересное фото. Он показал, каким был в начале своей службы и как изменился за эти годы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Залужного в Facebook.

Как изменился Залужный

Известно, что он с детства мечтал стать военным. В 1989 году Залужный поступил в машиностроительный техникум в Звягеле, а затем пошел учиться в Одесский институт Сухопутных войск. Там он выбрал общевоенный факультет.

А затем, начиная с 1997 года, Залужный начал военную службу. На фото в коллаже, который разместил бывший Главнокомандующий ВСУ, он изображен молодым. Вероятно, во времена обучения в институте или в начале службы после получения диплома.

А на второй части коллажа можно увидеть фото, сделанное уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины. На этом кадре Залужный уже выглядит более серьезно.

На картинке может быть: 2 человека

Как Залужный выглядел в молодости (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

  • "Достойный путь. От чистого погона до максимально возможного в Вооруженных Силах Украины. Трудный труд и, конечно, благосклонность Судьбы. Пусть в дальнейшем оберегает нашего железного генерала уже в гражданской жизни. У Вас, Валерий Федорович, все только начинается"
  • "Спасибо Вам! И пусть новый путь станет путем успеха и Вашего, и Украины!"
  • "Молодость и зрелость. До старости еще далеко. Впереди очень много работы, да и враг еще не разбит".

На картинке может быть: 3 человека и вертолетЗалужный и его супруга (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Залужного уволили с военной службы - что известно

Напомним, 9 февраля 2024 года стало известно, что Залужного отправили в отставку. Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский.

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе, и благодарю всех украинских воинов, которые героически вытягивают эту войну на себе", - комментировал отставку президент Украины Владимир Зеленский.

А 9 мая стало известно, что Залужный стал послом Британии. В этот же день его уволили с военной службы. Но у Залужного осталось право ношения военной формы одежды.

К слову, недавно стало известно, что в Киеве появился самый большой мурал с Залужным.

Кроме того, раньше мы рассказывали, как Залужный из главкома ВСУ стал послом.

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Валерий Залужный
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