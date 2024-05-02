Самый большой мурал с Валерием Залужным появился в Киеве: где его можно увидеть (фото)

В Киеве был создан новый мурал. В этот раз стенопись посвятили бывшему Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Этот мурал получил рекордные размеры.

Кто создал стенопись и где находится мурал с Залужным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост художницы Евгении Фуллен в Instagram .

Мурал в честь Залужного в Киеве - кто его создал

Так, руководителями проекта выступили Евгения Фуллен и Георгий Козлов. А главным художником стал Евгений Кучер (известный как "Самый кудрявый художник"). Отмечается, что эта стенопись с изображением Залужного - самая большая в Украине.

Размер мурала составляет более 120 квадратных метров. Расположен он по адресу: Киев, улица Котельникова, 51.

Художники, создавшие мурал с Залужным (фото: instagram.com/eugenefullen)

"Мы это сделали! Наш первый и далеко не последний рекорд! Горжусь тем, что мы делаем и горжусь теми, с кем мы все делаем! Валерий Залужный - для меня лично символ несокрушимости украинского духа! Несмотря на сверхсложные времена и войну - он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину!" - рассказала Фуллен.

"Также хочу выделить и отблагодарить главного художника этого мурала - Евгения Кучера! Он создал эту работу за 13 часов! Что демонстрирует его талант и мотивацию!" - добавила она.

Мурал в Киеве (фото: instagram.com/eugenefullen)

По словам художницы, общество должно знать актуальную историю. А искусство оказывает большое влияние на развитие культуры и социум. И потому авторы проекта решили "озвучивать и показывать голос с улиц".

"Несмотря на то, что в Украине стрит-арт культуру недооценивают, я считаю, что именно она задает направление течения для размышлений. Сейчас стоит не забывать пережитую историю и благодаря кому мы смогли эту историю переживать. Проживать жизнь дальше", - отметила Фуллен.

Мурал в честь Залужного (фото: instagram.com/eugenefullen)

Как реагирует сеть

Новость о мурале в честь Залужного быстро "разлетелась" в сети. В комментариях под постом пользователи пишут: