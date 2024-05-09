От военного к дипломату. Как Залужный из главкома ВСУ стал послом

Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании. Указ о назначении экс-главнокомандующего ВСУ на новую должность сегодня, 9 мая, подписал президент Владимир Зеленский.

РБК-Украина собрало все, что известно о военной карьере Залужного, его отставке с должности главкома и назначении на дипломатическую службу.

При подготовке использовались: указы президента №316/2024, №309/2024, заявление главы МИД Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона, заявление из интервью президента Украины Владимира Зеленского каналу Fox News, информация Wikipedia.

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Залужный едет в Великобританию

Президентский указ о назначении Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии был опубликован 9 мая 2024.

Этому предшествовал еще один указ о завершении военной службы Залужного. В документе, подписанном главой государства, было указано: "Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды".

О планах назначения Залужного послом в Соединенном Королевстве стало известно еще в начале марта.

Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ и объяснил, что работа на дипломатическом направлении была личным желанием Залужного, которую тот сам озвучил президенту.

Впоследствии появилась информация, что процедура назначения запущена - Украина обратилась за агреманом к британской стороне и получила подтверждение.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было понимание военного контекста.

"Британия один из лидеров в военной помощи Украины. Это страна, которая видит военную стратегию. Поэтому новый посол должен иметь глубокий военный бэкграунд", - подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что несколько раз беседовал с бывшим главнокомандующим ВСУ, во время которых убедился, что Залужный не против дипломатической работы.

Также Кулеба подчеркнул, что у экс-главкома есть профильное образование - в 2020 году он получил диплом магистра по специальности международные отношения в Острожской академии.

Отметим, предыдущим послом Украины в Великобритании был Вадим Пристайко, но президент уволил его с должности еще в июле 2023.

Отставка главкома ВСУ

Информация о возможной отставке Валерия Залужного обсуждалась в течение всего прошлого года. Среди возможных причин называли разногласия между президентом и главнокомандующим. Подробнее об этом можно прочесть в отдельном материале.

Ротация в высшем военном командовании ВСУ все же произошла 8 февраля 2024.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ушел в отставку. На его место президент Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Фото: Залужный был главнокомандующим ВСУ 2,5 года (Getty Images)

Глава Украины объяснил замену главнокомандующего ВСУ необходимостью обновления и перезагрузки.

"Мы должны быть быстрее. Это значит избавиться от всей бюрократии, которую мы имеем, иначе у нас не будет никаких шансов. Быть умнее, технологичнее и, конечно, быстрее. Время - это деньги, а в нашем случае время - жизнь людей", - отметил Зеленский.

На следующий день, 9 февраля, глава государства присвоил Залужному звание "Герой Украины".

"Железный генерал". Карьерный путь военного

Валерий Залужный посвятил жизнь военной службе. Окончил Одесское командное училище, Национальную академию обороны и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. В последнем вузе был награжден переходным мечом королевы Великобритании - как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня.

Путь в военной сфере начал уже при независимости Украины, в отличие от большого количества украинских военачальников, которые служили еще при СССР.

Валерий Федорович прошел все ступени карьеры военного. После окончания учебы был назначен начальником штаба и первым заместителем 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

С 2009 по 2012 командовал 51-й отдельной механизированной бригадой.

Во время АТО был заместителем командира сектора "С" Донецкой области, командовал батальоном в боях под Дебальцево. В 2018-2019 годах занимал должность первого заместителя командующего Объединенных Сил - начальника штаба ООС.

В 2017 году получил звание генерал-майора.

У Залужного есть опыт службы на руководящих должностях во всех оперативных командованиях Сухопутных войск ВСУ:

ОК "Восток" - начальник управления боевой подготовки - заместитель командующего войсками по боевой подготовке (2015-2016);

ОК "Юг" - заместитель командующего войсками (2016-2017);

ОК "Запад" - начальник штаба - первый замкомандующего (2017-2018);

ОК "Север" – командующий войсками (2019-2021).

Фото: Валерий Залужный прошел все ступени карьеры военного (Getty Images)

В 2021 году Валерия Залужного назначили Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он был главкомом более 2,5 лет. 4 марта 2022 года получил звание генерала ВСУ - высшее военное звание.

С самого начала полномасштабного вторжения РФ Залужный стал одним из ключевых военных деятелей мира. Под его командованием Силы обороны не дали противнику захватить столицу, провели успешные контрнаступательные операции на Востоке и Юге.

На Западе Валерий Залужный известен как "железный генерал". Так его назвали в материале издания Politico. В статье говорится, что военачальник "станет легендарной фигурой в истории Украины", поскольку успехи украинской армии удивили весь мир.