ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заливной пирог с капустой без духовки: самый быстрый и дешевый рецепт

Пятница 15 сентября 2023 07:22
UA EN RU
Заливной пирог с капустой без духовки: самый быстрый и дешевый рецепт Как приготовить пирог с капустой без духовки (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Нежный, воздушный и бюджетный пирог с капустой можно приготовить буквально за полчаса. И для него вам понадобятся самые доступные и недорогие продукты. Такой пирог станет отличным завтраком, ужином, перекусом для ребенка в школу или взрослому.

Читайте в рецепте Styler, как приготовить самый простой и бюджетный пирог с капустой.

Что вам понадобится:

  • Капуста - 500 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Мука - 100 г
  • Кефир - 150 мл
  • Сода - ½ ч. ложки
  • Растительное масло - 50 мл
  • Сливочное масло - кусочек
  • Соль, перец, зелень - по вкусу

Как приготовить пирог из капусты

Лук чистим и мелко нарезаем. Морковь очищаем и натираем на терке. Нагреваем сковороду, добавляем растительное масло и обжариваем луковицу, потом добавляем морковь.

Капусту шинкуем и добавляем в сковороду, хорошо все перемешиваем. Убавляем огонь до среднего и тушим овощи до готовности.

Далее добавляем соль и перец, перемешиваем. Выключаем огонь и даем овощам остыть.

В миску разбиваем три яйца, добавляем специи, взбиваем вилкой. Потом вливаем кефир, добавляем соду и разрыхлитель. Снова все перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки муки с горкой и перемешиваем венчиком.

Готовую смесь смешиваем с овощами, добавляем зелень. Если хотите сделать пирог более сытным - на этом этапе можно добавить отварное куриное мясо, нарезанное кусочками или тертый твердый сыр.

Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее готовую смесь для пирога. Накрываем крышкой, убавляем огонь до среднего или даже небольшого (зависит от сковороды) и жарим 15 минут. Потом переворачиваем пирог на другую сторону и жарим еще 5-7 минут.

Заливной пирог с капустой без духовки: самый быстрый и дешевый рецепт

Самый бюджетный и простой пирог с капустой (скриншот)

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать целую гору пирожков из минимума ингредиентов.

А еще рассказывали о том, какого продукта не должно быть в дерунах.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт рік приготування страв выпечка