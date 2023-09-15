Заливний пиріг з капустою без духовки: найшвидший і найдешевший рецепт

Ніжний, повітряний та бюджетний пиріг з капустою можна приготувати буквально за пів години. І для нього вам знадобляться найдоступніші та найдешевші продукти. Такий пиріг стане чудовим сніданком, вечерею, перекусом для дитини до школи чи дорослого.

Читайте в рецепті Styler , як приготувати найпростіший і найбюджетніший пиріг з капустою.

Що вам знадобиться:

Капуста - 500 г

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Яйця - 3 шт.

Борошно - 100 г

Кефір - 150 мл

Сода - ½ ч. ложки

Рослинна олія - 50 мл

Вершкове масло - шматочок

Сіль, перець, зелень – до свого смаку

Як приготувати пиріг з капусти

Цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Моркву очищаємо та натираємо на тертці. Нагріваємо сковороду, додаємо олію та обсмажуємо цибулину, потім додаємо моркву.

Капусту шаткуємо і додаємо в сковороду, добре все перемішуємо. Зменшуємо вогонь до середнього і тушкуємо овочі до готовності.

Далі додаємо сіль та перець, перемішуємо. Вимикаємо вогонь і даємо овочам охолонути.

У миску розбиваємо три яйця, додаємо спеції, збиваємо вилкою. Потім вливаємо кефір, додаємо соду та розпушувач. Знову все перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки борошна з гіркою і перемішуємо віночком.

Готову суміш змішуємо з овочами, додаємо зелень. Якщо хочете зробити пиріг ситнішим - на цьому етапі можна додати відварене куряче м'ясо, нарізане шматочками або тертий твердий сир.

Сковороду змащуємо вершковим маслом та відправляємо на неї готову суміш для пирога. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до середнього або навіть невеликого (залежить від сковороди) і смажимо 15 хвилин. Потім перевертаємо пиріг на інший бік і смажимо ще 5-7 хвилин.

Найбільш бюджетний та простий пиріг з капустою (скриншот)