Этого ингредиента не должно быть в идеальных дерунах: запомните этот секрет
Деруны из картофеля любят взрослые и дети, их готовят в будние дни и на праздники. И действительно, количество ингредиентов для этого блюда минимальное, времени на приготовление уходит совсем мало, а сытность и вкус - всегда на высоте.
Кулинары используют для приготовления дерунов различные ингредиенты и экспериментируют с добавками. Но есть продукты, которых в идеальных дерунах быть не должно. Каких именно - читайте ниже.
Откажитесь от муки
Первое, что советуют опытные кулинары - откажитесь от муки. Любой, в том числе рисовой, ржаной и любого другого вида. Дело в том, что при правильном приготовлении заготовки на деруны, мука вам просто не понадобится.
Если же вам хочется, чтобы деруны были более пышные, то замените этот ингредиент на манку. На 1 кг натертого картофеля будет достаточно 2 столовых ложки крупы.
Осторожно с яйцами
По словам кулинаров, не стоит класть в деруны много яиц. Сильно вкус блюда они не испортят, но насыщенности картофеля уже не будет. Достаточно всего 1 яйца, чтобы достичь необходимой консистенции.
А что с зеленью?
Экспериментировать с составом дерунов, конечно же, можно. В классическом рецепте этого блюда указывается: картофель, лук, соль, перец. По желанию, можно добавить еще одно яйцо и немного манки.
Из зелени можно добавить буквально щепотку базилика, петрушки или укропа. Вместо черного молотого перца можно взять паприку.
Самые вкусные летние деруны
Что вам понадобится:
- Картофель - 3-4 шт. крупного размера
- Лук - 1 шт. крупная
- Кабачок - 1 шт. небольшого размера
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Яйцо - 1 шт.
- Соль, перец - по вкусу
- Зелень укропа
- Растительное масло для жарки
- Сметана
Как приготовить летние деруны
Овощи помыть, очистить от кожуры. Картофель натереть на крупной терке, положить на пару минут в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Кабачок измельчить с помощью блендера и отжать от лишней жидкости. Измельчить лук. Смешать все овощи в одной миске.
Добавить к овощам 1 яйцо, измельченный чеснок соль, специи, зелень. Хорошо вымешать. Если смесь вышла слишком жидкая, можно добавить 1-2 ложки манки.
Разогреваем сковороду, наливаем на нее растительное масло и выкладываем деруны ложкой. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Подаем на стол вместе со сметаной.
Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить старинное украинское блюдо кныгли из картофеля.
А еще рассказывали о том, как сделать отличную заправку для рассольника или винегрета на зиму из переросших огурцов.