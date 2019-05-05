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Заллє грунтовно: українцям розповіли, коли чекати на потепління

STYLERЖиття    05.05.2019 - 20:31
Заллє грунтовно: українцям розповіли, коли чекати на потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тиждень почнеться з погодними "примхами"

Погода в Україні у понеділок, 6 травня, буде дощова, також прогнозується сильний вітер. Опади пройдуть у більшості областей країни, а в східних регіонах буде сухо. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Також вона зазначила, що на Заході очікуються сильні дощі.

На Сході буде ще сонячно і дуже тепло, температура повітря становитиме від +20 до +25 градусів.

На решті території України повітря охолоне до +13... +19 градусів.

У західних областях буде досить прохолодно - стовпчики термометрів покажуть +7... +12 градусів, в Карпатах очікується від +1 до +6 градусів, на високогір'ї можливий мокрий сніг.

Заллє грунтовно: українцям розповіли, коли чекати на потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці 6 травня йтимуть дощі, температура повітря знизиться до +14... +16 градусів. Також у Києві прогнозується поривчастий вітер.

Діденко додала, що потепління очікується орієнтовно з 10 травня.

Заллє грунтовно: українцям розповіли, коли чекати на потепління

Карта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

як відомо, що в березні найсильніший ураган в Україні наробив багато біди в різних містах і став причиною людських жертв.

Також STYLER раніше показував наслідки грози 3 травня.

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