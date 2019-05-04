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Вулиці-річки та падаючі дерева: як буря пройшлася Києвом (відео)

STYLERЖиття    04.05.2019 - 10:27
Вулиці-річки та падаючі дерева: як буря пройшлася Києвом (відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вітер звалив дерево біля Лаври на автомобіль, з якого вдалося витягнути водія

Зливи в Києві 3 травня перетворили вулиці в деяких районах на стрімкі річки. Найбільше від сильних опадів дісталося Борщагівці, Солом'янці та Подолу. У мережі кияни діляться фото і відео наслідків бурі.

У районі Індустріального мосту через воду на проїжджій частині було ускладнено рух транспорту, виникали затори. Дісталося не тільки легкових автомобілів, але і тролейбусам.

Стічні канави не могли впоратися з водою, і на вулиці Гарматній її рівень навіть перевищував висоту коліс машин.

 

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Біля Студмістечка Київського політеху на вулиці Борщагівській потоки води можна було порівняти зі стрімкою річкою, яка утворила нижче по руху невелике озеро.

Крім зливи, в столиці розгулявся вітер, і на вулиці Лаврська в Печерському районі з ліхтарного стовпа впали лампи освітлення.

 

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Біля Лаври на водія Renault впало дерево.

В коментарях до фото користувачі мережі повідомили, що постраждав чоловік, якого привалило деревом. Але небайдужі люди вчасно витягли його з-під величезних гілок, під якими він нерухомо лежав.

 Відео: facebook.com/KyivOperativ

Також в центрі Києва на вулиці Банковій дерево не "пережило" зливи і впало на припарковану Mazda, повідомляє "Київ Оперативний". Також обійшлося без постраждалих.

 

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося раніше, циклон Valentin днями приніс зливи, що затопили дороги і наповнили бурхливі річки, вітер, поламавший дерева, а деякі області навіть засипало снігом і градом.

Додамо, що перед цим - на Великдень - також була негода, яка принесла не тільки рясні дощі, але і град. У деяких районах опади значно підтопили домашні господарства і перетворили вулиці на бурхливі водні потоки. Найбільше дісталося Тернопільській області.

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