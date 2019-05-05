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Сильні дощі та грози: синоптики дали невтішний прогноз

STYLERЖиття    05.05.2019 - 08:37
Сильні дощі та грози: синоптики дали невтішний прогноз
Погода в Україні 5 травня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в неділю буде приємна не для всіх українців

Погода в Україні у неділю, 5 травня, буде сприятливою, але далеко не на всіх частинах України. Очікуються дощі та грози. Про це поінформував Український гідрометцентр.

Температура вночі становитиме від 8 до 11 градусів тепла, а вдень від 16 до 26. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/сек. У західних областях буде сильний дощ протягом доби. Вдень температура повітря становитиме від 16 до 18.

Сильні дощі та грози: синоптики дали невтішний прогнозФото: (meteo.gov.ua)

Жителям південної частини країни пощастило більше: синоптики прогнозують сонячний і теплий день. Температура повітря буде коливатися від 21 до 23 градусів вище нуля.

У східній частині України 5 травня опади не очікуються. Вдень температура повітря складе від 21 до 23 градусів тепла.

До речі, у Львові очікується сильний дощ протягом доби. Температура повітря вдень становитиме 16-18 градусів тепла.

Сильні дощі та грози: синоптики дали невтішний прогнозІлюстративне фото (РБК-Україна)

В Одесі, навпаки, - сонячний і теплий день. Температура повітря складе від 21 до 23 вище нуля.

У Дніпрі опади не очікуються. Температура повітря вдень складе 21-23 градусів тепла. У Харкові також очікується сонце і тепло. Температура вдень становитиме від 22 до 24 градусів вище нуля.

Погода у Києві очікується похмура. Денна температура становитиме від 20 до 22 градусів тепла.

Нагадаємо, що Наталка Діденко дала прогноз на Провідну неділю.

Додамо, що в березні найсильніший ураган в Україні наробив багато біди в різних містах і став причиною людських жертв.

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