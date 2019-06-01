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Знову заллє дощами: синоптики налякали прогнозом погоди (фото)


Погода в Україні у перший день літа буде негожою

Погода в Україні в суботу, 1 червня, засмутить жителів країни проливними дощами, які накриють більшу частину країни. Про це попереджають синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про грози і шквали в суботу, 1 червня.

За словами синоптиків, 1 червня, досить сильні дощі очікуються в більшості областей України, крім південного сходу, а також Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської області.

Погода в Україні 1 червня (фото: РБК-Україна)

У західних областях денна температура повітря складе від +22 до +25 тепла.

На Півночі і в Центрі вдень +24... +27 градусів тепла.

На Півдні і Сході завтра буде спекотно навіть в областях з дощами. Повітря тут прогріється від +29 до +32 градусів.

Також в деяких областях дощі супроводжуватимуться шквальним вітром, грозами, місцями з градом. Таке попередження синоптики дали жителям Полтавської, Кіровоградської, Одеської, Черкаської та Харківської областей.

У Києві 1 червня досить сильний дощ, повітря вдень прогріється до +25... +27 градусів.

Погода в Україні 1 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Нагадаємо, через сильні проливні дощі постраждав Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

До речі, нещодавно Одесса "потонула" після сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

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