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Зачиніть усі вікна: у Києві зафіксували критичне забруднення повітря

STYLERЖиття    23.12.2019 - 13:50
Зачиніть усі вікна: у Києві зафіксували критичне забруднення повітря
У Києві забруднення повітря перевищило норми (колаж: РБК-Україна)

Забруднення повітря в Києві стає небезпечним для жителів міста

Забруднення повітря в Києві перевищило норму у всіх районах, але для жителів деяких з них прогулянки по вулицях можуть становити реальну небезпеку для здоров'я. Де в Києві найбрудніше повітря - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що повітря в столиці на 90% забруднюють автомобілі, а не промислові підприємства, або ТЕЦ, концентрація яких не настільки висока, як у деяких містах України. Про це офіційно заявили в КМДА.

На теренах соцмереж є Telegram-канали, за допомогою яких можна отримати інформацію про актуальну ситуацію з забрудненням повітря в столиці.

Згідно каналу "Індекс якості повітря у Києві", найбільш забрудненими районами є Соцмістечко, Нивки, де індекс становить 114-115. Фахівці радять зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.

Високий рівень забруднення (103-104) і в таких мікрорайонах, як Лісовий масив, Осокорки, Шулявка, Голосієво, Мінський масив, Печерськ, Святошин, Теремки, ВДНГ, Харківський масив.

В інших районах забруднення нижче, але і в них повітря небезпечне для людей, що мають респіраторні проблеми.

Зачиніть усі вікна: у Києві зафіксували критичне забруднення повітря

Рівень забруднення повітря в Києві (скрін: telegram/"Індекс якості повітря у Києві")

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