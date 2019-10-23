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У КМДА заявили, що повітря в Києві на 90% забруднюють автомобілі

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 14:45
У КМДА заявили, що повітря в Києві на 90% забруднюють автомобілі
Фото: Роман Ткачук (kyivcity.gov.ua)

Лабораторії не фіксують значних перевищень забруднення повітря, заявляють в КМДА

Забруднення повітря у столиці на 90% викликано від продуктів горіння автомобільного транспорту. Про це повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук на прес-конференції.

За його словами, лабораторії не фіксують значних перевищень забруднення повітря в Києві.

"Відповідно до лабораторних досліджень, у Солом'янському районі Києва, в Жулянах, зафіксовано перевищення викидів сірчистого ангідриту і оксиду сірки в 2 рази, в Голосіївському районі - в 1,8 рази, у Святошинському районі - в 1,6 рази. Це викиди головним чином пов'язані з перевищенням дорожнього трафіку з продуктів горіння, біля великих автомобільних пробок, в районах скупчення транспортних засобів. З продуктів горіння у нас в Києві є перевищення норми до 2 разів", - сказав Ткачук.

Він також додав, що в Дарницькому районі Києва було введено обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту, з 7 до 10 ранку великогабаратиному транспорту заборонений в'їзд в Київ.

Раніше глава Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає, а всі показники знаходяться в межах норми.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що немає підстав, щоб пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах під Києвом.

Також РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі спростували інформацію про забруднення повітря в Україні і заявили, що перевищення концентрації оксиду вуглецю в повітрі характерно для осіннього періоду.

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