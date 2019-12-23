Закройте все окна: в Киеве зафиксировали критическое загрязнение воздуха

В Киеве загрязнение воздуха превысило нормы (коллаж: РБК-Украина)

Загрязнение воздуха в Киеве становится опасным для жителей города

Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму во всех районах, но для жителей некоторых из них прогулки по улицам могут таить реальную опасность для здоровья. Где в Киеве самый грязный воздух - в материале Styler.

Стоит отметить, что воздух в столице на 90% загрязняют автомобили, а не промышленные предприятия, или ТЭЦ, концентрация которых не настолько высока, как в некоторых городах Украины. Об этом официально заявили в КГГА.

На просторах соцсетей есть Telegram-каналы, при помощи которых можно получить информацию об актуальной ситуации с загрязнением воздуха в столице.

Согласно каналу "Індекс якості повітря у Києві", самыми загрязненными районами являются Соцгородок и Нивки, где индекс составляет 114-115. Специалисты советуют закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.

Высокий уровень загрязнения (103-104) и в таких микрорайонах, как Лесной массив, Осокорки, Шулявка, Голосеево, Минский массив, Печерск, Святошин, Теремки, ВДНХ, Харьковский массив.

В других районах загрязнение ниже, но и в них воздух опасен для людей, испытывающих респираторные проблемы.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве (скрин: telegram/"Індекс якості повітря у Києві")