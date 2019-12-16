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Жителі Києва чули над містом моторошний шум: що відбувається

STYLERПодії    16.12.2019 - 12:39
Жителі Києва чули над містом моторошний шум: що відбувається
У Києві чули сильний шум (фото: unsplash.com)

Жителів Києва спантеличив дивний і загадковий шум

У Києві вранці, 16 грудня, було чути страшний гул, який особливо здивував жителів Лівого берега. Найчіткіше моторошний звук чули біля метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки", а також біля метро "Видубичі" на Правому березі.

Дехто навіть намагався виміряти рівень шуму і прийшов до висновку, що він значно перевищує норму, яку зазвичай фіксують у районі. Гомін нагадував звук літака, що швидко наближається.

Жителі Києва чули над містом моторошний шум: що відбувається

В Києві чули сильний гул (скрін: kiev.informator.ua)

Більшість жителів району були впевнені, що гул доноситься з місцевої теплової електростанціі (ТЕЦ). При цьому, за твердженням тих, хто чув гул, він звучав по-справжньому моторошно.

Жителі Києва чули над містом моторошний шум: що відбувається

В Києві чули сильний гул (скрін коментарів)

Прес-служба ДСНС столиці повідомила, що причиною дивного гула стали певні технічні роботи, що проводяться на ТЕЦ. В екстреній службі запевнили, що нічого незвичайного або небезпечного не відбувається.

Теплові електростанції завжди видають звук, але в деяких випадках він може бути особливо сильним. Наприклад, так відбувається під час скидання зайвої пари. Такі заходи застосовуються у разі потепління.

Відзначимо, що всього в столиці три ТЕЦ: ТЕЦ-5 на вулиці Промисловій, 4, ТЕЦ-6 на Пухівській, 1-а та Дарницька ТЕЦ на Гната Хоткевича, 20.

ТЕЦ-5 знаходиться на "Видубичах" (вулиця Промислова, 4). Об'єкт ввели в експлуатацію в 1971 році. Очевидно, що особливості роботи цієї ТЕЦ стали причиною хвилювання киян.

Жителі Києва чули над містом моторошний шум: що відбувається

В Києві чули сильний гул (ТЕЦ-6, фото: uk.wikipedia.org)

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