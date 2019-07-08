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На пляжах Одеси сталася екологічна НП: фото та відео

STYLERЖиття    08.07.2019 - 14:25
На пляжах Одеси сталася екологічна НП: фото та відео
Пляжі в Одесі постраждали від викиду нафтопродуктів (колаж: РБК-Україна)

Відпочинок на одеських пляжах представляє загрозу для людей

На пляжах в Одесі сталася нова екологічна НП. Відпочиваючі публікують фото і відеоматеріали, на яких видно викид значної кількості нафтопродуктів на берег. Про це пише Думська.

Відпочиваючі зафіксували присутність нафтопродуктів на пляжах від Рів'єри до Нової Дофінівки.

На пляжах Одеси сталася екологічна НП: фото та відео

Пляжі в Одесі постраждали від викиду нафтопродуктів (фото: dumskaya.net)

На знімках видно, що забруднення налипають на ступні людей, які вирішили прогулятися побережжям Чорного моря. А на піску можна побачити великі грудки мазуту.

 

Пляжі в Одесі постраждали від викиду нафтопродуктів (фото: dumskaya.net)

Пляжі в Одесі постраждали від викиду нафтопродуктів (фото: YouTube/Думська)

Зазначимо, що користувачі мережі небувало обурилися. Вони просять уточнити, які саме це пляжі, і в чому причина подібної нечуваної події.

"А який це пляж", - пише один з коментаторів.

"Диверсія? І як воно там опинилося?" - ошелешений інший юзер.

"США вирішило підгодувати нафтою нищебродів", - прокоментував користувач мережі.

На пляжах Одеси сталася екологічна НП: фото та відео

Пляжі в Одесі постраждали від викиду нафтопродуктів (скрін: YouTube/Думська)

Нагадаємо, на одному з пляжів Азовського моря помітили навалу величезних медуз. Вони можуть викликати у людей гостру алергічну реакцію.

Раніше повідомлялося, що на одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин, скатів-хвостоклів, які підпливли дуже близько до відпочиваючих.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.

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