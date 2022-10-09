Защитник Мариуполя прошел плен и успел к рождению первенца: милые видео и фото семьи "азовца"

Защитник Мариуполя, боец полка "Азов" Вячеслав Белый, который пережил российский плен и недавно вернулся в Украину после большого обмена в сентябре, впервые стал отцом - у воина родился сын.

Градоначальник тепло поздравил "азовца", жителя Тернополя, и его супругу Елену с рождением первенца.

"Недавно Вячеслав вернусь домой из российского плена и успел к важному событию в их семье. Желаю малышу крепкого здоровья, Божьего благословения, счастливого детства и мирного неба!" - написал он.

Милое трогательное видео с младенцем опубликовала в сети жена украинского защитника Елена Худа, которая стала мамой.

Видео: вернувшийся из плена защитник Мариуполя Вячеслав Белый с женой стали родителями

Вячеслав Белый родом из Кривого Рога, но в 2019 году переехал в Тернополь. "Азовец" вернулся из вражеского плена в рамках обмена военнопленными 21 сентября вместе с другими героями обороны Мариуполя, когда были освобождены 215 украинских защитников.

Жена бойца Елена не видела своего мужа с начала полномасштабного вторжения РФ. Она ждала рождения ребенка, занималась волонтерством, месяцами ничего не знала о судьбе мужа.

Жена бойца полка "Азов" Вячеслава Белого Елена участвовала в многочисленных акциях, призывая мир содействовать скорейшему освобождению защитников Мариуполя из российского плена (фото: instagram.com/olena.khuda)

Теперь, когда пара наконец воссоединилась, у супругов - пополнение семьи.

У Вячеслава Белого и Елены родился первенец (фото: instagram.com/olena.khuda)