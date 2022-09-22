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Медик "Азовстали" Марьяна Мамонова родит малыша в Украине: ее освободили из плена

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Четверг 22 сентября 2022 10:50
Медик "Азовстали" Марьяна Мамонова родит малыша в Украине: ее освободили из плена Марьяна Мамонова вернулась домой из плена (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Медик из "Азовстали" Марьяна Мамонова, которая попала в плен россиянам беременной, вернулась домой в результате обмена пленными. Ее удерживали более пяти месяцев - с 4 апреля. Сейчас Марьяна находится на 8 месяце беременности и родит своего малыша дома.

Что известно о Марьяне Мамоновой - читайте в материале ниже.

Марьяна Мамонова родом из Млынова Ровенской области и с детства мечтала стать врачом. Поэтому она окончила Тернопольский медицинский университет, а потом училась в Киевской военной академии. Работать ее отправили в Бердянск и через три года Марьяна стала медицинским офицером. Весной 2022 года она попала в плен в Мариуполе.

Как рассказала мама Марьяны в комментарии "Суспільне", дочь первые дни войны встретила в Мариуполе. На связь с родными она выходила, но не часто. В последнем разговоре она рассказала родным, что беременна.

31-летняя Марьяна узнала о своей беременности во время службы, находясь под обстрелом в подвале "Азовстали".

Позже стало известно от сестры Марьяны Анны Марцинкевич, что военный медик попала в плен. О девушке написали в российских СМИ.Медик &quot;Азовстали&quot; Марьяна Мамонова родит малыша в Украине: ее освободили из плена

Фото: Марьяна Мамонова вернулась из плена

"Мы узнали ее там, потому что она у нас такая маленькая, хрупкая. Она стоит в таком большом бушлате, и мы поняли, что это она, по ее голосу. Если досмотреть видео до конца, там показывают, как ее спрашивают, находится ли тут женщина, она ответила: да, здесь есть женщина. Они спросили у нее, все ли хорошо, и она ответила, что у нее все хорошо", - рассказала Марцинкевич.

Также стало известно, что Марьяна Мамонова оказалась в колонии в Еленовке. Об этом рассказали военные, которые вернулись домой во время обмена в конце лета.

"Они подтвердили, что действительно такая находится в плену, она беременна, на седьмом месяце, что ей уже в октябре нужно рожать и она сильно переживает, что ее до этой поры не обменяют", - добавила сестра Мамоновой.

Медик &quot;Азовстали&quot; Марьяна Мамонова родит малыша в Украине: ее освободили из плена

Фото: Марьяна Мамонова

Отец Марьяны также переживал по поводу родов и своего будущего внука. Владимир Черепушко боялся, что, когда родится малыш, оккупанты его заберут и больше никто и никогда его не увидит.

Во время обмена пленными, Марьяна вышла первой - с улыбкой на лице. К ней сразу же бросилась врач.

Известно, что в плену россиян находится около 50 женщин-военнослужащих. Беременных было трое - их всех вернули домой 21 сентября. Кроме Марьяны Мамоновой, дома рожать своих малышей будут Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Кстати ранее мы рассказывали о первых минутах азовцев на родной земле после освобождения.

А также мы сообщали о том, кого освободили из плена в обмен на Медведчука.

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Азов Обмен пленными
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