Дочка родилась очень сильной: Марьяну Мамонову выписали из роддома и подарили квартиру

Военный врач Марьяна Мамонова, которую освободили из плена на последних неделях беременности, родила здоровую девочку и уже сейчас их обеих выписали из роддома.

Как прошли роды, какое имя получила новорожденная и о самом дорогом подарке для Мамоновой, рассказали в ТСН.

Марьяна Мамонова родила здоровую девочку, которую родители назвали Анной. Девочка родилась очень сильной, несмотря на то, что большую часть беременности мама находилась в плену. Как отмечает Марьяна, после всего пережитого, дочка не реагирует даже на громкие разговоры.

"Громкие звуки были в Еленовке, громкие звуки были в Донецке, то есть мы постоянно получали громкое звуковое сопровождение", - вспоминает Марьяна.

Она сама, ее муж и родители мечтали только об одном - чтобы ребенок родился в Украине. Муж Марьяны Василий признается, что, когда ему позвонили с незнакомого номера - он даже не поверил, что жена на воле. Смог выдохнуть только когда услышал голос любимой в трубке.

Марьяна рассказывает, что самыми сложными были первые два месяца в плену. Но она не теряла веры и надежды: "Морально тяжело было, очень тяжело, тяжело было в Еленовке, тяжело было слышать, что мы Украине не нужны".

Все месяцы в плену рядом с Марьяной была Анастасия Черненькая. Они стали настоящими подругами, и Настя делилась с Марьяной абсолютно всем - теплой одеждой и едой. Черненькая также была освобождена в рамках обмена.

Марьяна Мамонова с мужем и дочерью (Скриншот)

Родные Марьяны, когда узнали, что ее освободили, сразу поехали в Чернигов - туда должны были приехать автобусы с экс-пленными. Ту встречу, признаются, не забудут никогда.

"Я самая счастливая бабушка, какая только есть. Я всем безгранично благодарна. Это наше общее, победа всех-всех", - сказала мама Марьяны, Оксана Черепушко.

Медики говорят, что и Марьяна, и ее новорожденная дочка - очень сильные. Для врачей они за одну неделю стали практически родными и их даже не хотели так быстро выписывать.

"Мы останемся друзьями, наверное, по жизни. Так как, после того, что прошли, нельзя просто их отпустить, выписать и отпустить", - отметила директор перинатального центра Ирина Горавская.

Встречать Марьяну с малышкой из роддома приехали не только родные и друзья. Под больницей собралось несколько тысяч человек.

Не обошлось и без подарков - Марьяне Мамоновой, ее мужу Василию и новорожденной Анне подарили квартиру в Луцке. После роддома Марьяна с малышкой сначала поедут к родителям.

Сейчас Марьяна мечтает наслаждаться материнством и забыть тот ад, который ей и ее малышке пришлось пережить. Ну а самая главная мечта - освобождение из плена всех украинских защитников.